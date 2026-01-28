上班族年前必囤 好市多399元雷神大包裝曝光

生活中心/綜合報導

900 公克神級 CP 值被封「抗通膨零食」

在物價持續上漲的環境下，不少消費者連下午茶零食都開始精打細算。近期就有不少民眾發現，美式賣場 Costco 好市多悄悄上架一款大容量巧克力新品，日本原裝進口的「雷神巧克力 迷你黑雷神超值分享包」，以重達 900 公克的份量與親民價格，引起討論。

這款分享包售價為 399 元，內含多顆迷你獨立包裝巧克力，平均下來單顆價格相當實惠。相較便利商店常見的小包裝，對於習慣在家備零食、或需要在辦公室與同事分享的族群而言，大包裝設計更具吸引力，也被不少網友視為「抗通膨補貨選項」。

雷神巧克力以其酥脆口感聞名，內餡結合黑可可餅乾與原味餅乾碎，外層包裹濃郁巧克力，一口咬下層次分明、甜而不膩，是不少人心中的經典日系零食。此次推出的分享包版本，延續原有風味，同時將包裝改為迷你獨立設計，不僅方便保存，也更符合分食與攜帶需求。

對於上班族而言，這類獨立包裝巧克力不僅適合放在辦公室茶水間，作為午後提神的小點心，也能在加班或會議時快速補充能量；對家庭族群來說，則能作為日常零食備品，減少頻繁外出補貨的次數。

【商品資訊】

品名： 雷神巧克力 迷你黑雷神超值分享包

規格： 900g / 包（內含獨立小包裝）

售價： 399 元

販售地點： 全台 Costco 好市多賣場獨家

【關於雷神巧克力】

雷神巧克力由日本愛知縣有樂製果推出，主打酥脆餅乾搭配巧克力的獨特口感，在日本擁有高度知名度，過去也曾在台灣市場掀起搶購熱潮，是不少消費者熟悉的日系巧克力品牌。