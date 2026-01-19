上班族必看！微波便當「食物全爆」超崩潰 內行人曝1步驟：保證不噴

生活中心／張尚辰報導

不少上班族都會自備便當到公司微波。（圖／資料照）

許多上班族習慣自備便當到公司加熱，但也常遇到食物在微波時「爆炸」的困擾。近日一名女網友抱怨，連續好幾天使用公司微波爐加熱便當，餐盒內的食物因高溫不斷「爆開」，讓她相當崩潰，於是發文請教網友「到底什麼食物可以微波？」

該名網友今（19）日在Threads發文並貼出多張照片指出，近期連續多日自備午餐到公司加熱，卻屢屢發生「爆炸」情況，讓她無奈直呼「誰能教教我什麼食物能微波，在公司爆了N次，快瘋了！」

從原PO分享的照片中可見，便當內的滷蛋、透抽、魚類與肉類等食材，皆因高溫加熱而破裂噴濺，讓她氣得直接傳訊息向家人抱怨，「透抽大爆炸，以後不帶了，氣死。」

貼文曝光後，引發不少有相同經驗的網友共鳴，紛紛留言分享，「經驗談貢丸、透抽、蒸蛋、滷蛋都會」、「蛋弄成煎蛋或炒蛋不會爆」、「印象中豬皮也容易爆」、「前幾天我的鯛魚也爆」。

另外，也有內行網友提供避免便當「爆炸」的小技巧，只要在加熱前多留意幾個細節，就能降低風險，「可以把紙巾用濕蓋在上面，食物也會比較好吃」、「買個專門微波的蓋子蓋著」、「有厚度，容易有內外溫差的都會爆，準備時切開弄小、弄薄就不會了」、「要分多次微波才比較不會爆」、「上面可以用保鮮膜，記得戳洞」。

