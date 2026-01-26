上班族必看！「抖腳」能否降血糖？名醫2字解答：這樣做免吃藥
記者施春美／台北報導
血糖控制備受關注。醫師王介立表示，答案不是食物，而是運動。研究指出，受試者若有運動，進食後、胰島素濃度上升時，人體能將血糖優先導向活動過的肌肉組織以回補肝醣，因此能控制血糖。至於抖腳能否降血糖，他表示，因為抖腳也能讓肌纖維收縮，因此「當然」有影響血糖值，「但因參與的肌纖維總數量較少，所以降低血糖的數量肯定也較小。」
糖尿病會影響人體全身系統，常見併發症包括視網膜病變、腦中風/心臟病、周邊神經病變、腎病變等。因此，醫界持續探索如何控制血糖，包括飲食、運動、生活作息等。
研究：人只要動就能降血糖 且能持續數小時
腎臟科醫師王介立在其臉書表示，一篇經典研究讓受試者做單腳運動，之後在運動後量雙腿的動、靜脈血液的血糖值，去得到兩隻腳消耗血糖的速率。結果發現，運動後的那隻腳，吸糖能力上升，且可持續好幾個小時。
王介立表示，此生理機制具有重要的代謝意義，即人在進食後、胰島素濃度上升時，能將血糖優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，協助運動後的恢復。「人只要動，就能降低血糖數值。記得是要肌肉主動收縮，才有效。」
抖腳能否降血糖？醫：當然！但降血糖幅度較小
該篇衛教文引發網友關注。有網友詢問，抖腳是否也能降血糖，王介立回應表示，肌纖維（肌細胞）不會知道主人（人體）是在做什麼運動，每一個肌纖維就是收縮、放鬆，且此收縮放鬆帶來的生化效果，就是讓細胞對血糖的通透性大增，且可持續好幾個小時。
「用這樣的原理來推論，抖腳當然有影響。」王介立表示，因為參與抖腳這一動作的肌纖維總數量一定比較少，且程度也一定比較小，所以總程度量（降低血糖數值）肯定是小的。
更多三立新聞網報導
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
它是藍莓、葡萄的頂級精華！美女醫嘆：很多人卻拚命洗掉
一堆人不知！草莓、花椰菜要泡鹽水？醫：「這樣洗」最營養又安全
徒手登101撼全球！霍諾德「長年吃素」 名醫揭「1吃法」最健康又護腎
其他人也在看
自己只為錢焦慮！她好奇有錢人煩惱什麼？ 網揭「殘酷事實」：有些壓力更讓人崩潰
許多人都在經濟壓力下，戰戰競競過生活，一名網友近日發文表示，自己天天為了錢在煩惱，好奇那些富裕的人，有了錢之後，生活還會有什麼樣的煩惱？貼文引發討論，不少網友表示，有錢會擔心遇到詐騙，或者負責員工生計，壓力肯定更大。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
很多人第一步就錯！泡蜂蜜水「超過這水溫」營養幾乎全毀 專家示警
想喝甜甜，泡一杯蜂蜜水來喝，簡單又營養，那你泡對了嗎？ 蜂蜜人體易快速吸收 常見種類一次看 鮮享農YA - 農糧署說明，蜂蜜主要成分為果糖和葡萄糖，富含少量維生素，以及澱粉酶、脂肪酶、轉化酶等酵素，人體易吸收快速補充能量。常見有龍眼蜜、荔枝蜜和百花蜜等。 ．龍眼蜜為深琥珀色，香甜濃郁，口感溫潤．荔枝蜜為淺琥珀色，有荔枝花香，味道清爽．百花蜜味道偏酸，味道層次豐富 蜂蜜水怎麼泡？ ．冰水： 不容易均勻化開，泡後冷藏或加冰塊．常溫水：以涼或溫開水稀釋，約12-15倍．熱水：溫度不宜過高，約60-70 °C，避免酵素、維生素類等受破壞 值得注意的是，市售蜂蜜已經過濃縮，降低水分，因此可放在18-25°C室溫保存；若存放環境溫度高於30°C，或陽光直射很可能會造成變質。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·純蜂蜜放室溫可保存十年不會壞？ 專家揭真相：超過Ｏ年還是先別吃了 ·蜂蜜熱量不低！醫曝「2吃法」都錯了 易腹瀉、1歲以下寶寶也別碰常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
35歲無病史卻中風偏癱！他「中風日記」勸世：最後悔這件事
天氣冷颼颼，氣溫驟降不只讓人直呼受不了，心血管疾病、腦中風風險也悄悄攀升。別以為只有中高齡族群才需要擔心，日本近日就有一名年輕上班族分享親身經歷的「腦中風日記」...早安健康 ・ 2 週前 ・ 2則留言
優格冒出一層淡黃色水是壞掉？專家解答真相 很多人都浪費了
吃優格好處多，豐富的益生菌可促進腸道蠕動、幫助排便，因此許多人把其視為減肥聖品。但食藥署在粉專「食用玩家-食藥署」提醒「要小心認清成分與標示，避開熱量陷阱！免得減肥不成功，還囤積了更多熱量。」 製造解密：優格怎麼來？ 優格是怎麼做出來的嗎？該注意哪些事，才能吃得安心呢？「食藥好文網」進一步說明，優格是一種發酵乳製品，擁有特殊的質地與風味，現今商業化生產優格的大致流程如下： １、將原料乳調整成所需的含脂量２、加入產品所需的其他原料（如脫脂乳粉、鹿角菜膠）混合均勻３、接著加熱殺菌，營造無其他微生物，僅利於乳酸菌種生長的環境４、再以高壓均質處理，使乳清蛋白變性，產生黏性與凝結質地５、待冷卻後，即可加入菌種發酵 最近盛行的希臘優格，製程與一般優格作法相似，但是比一般優格多使用4倍牛奶量，而且製程加倍濃縮，吃起來口感特別濃厚，容易產生飽足感，因而廣受健身與減肥人士歡迎。．「靜置型優格」：質地有如凝態豆花的優格，會在這個階段立即分裝，讓發酵作用在容器裡進行．「攪拌型優格」：而質地有如濃厚乳霜的優格，則是在發酵液達到預定標準後，再冷卻、攪拌、包裝。 留意保存條件 避免吃到壞掉的優格 新鮮優格表面的水常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
2025哈佛大學最新研究：缺「鋰」增阿茲海默症風險！含鋰食物這樣吃最好
害怕罹患阿茲海默症？哈佛大學最新研究揭露，「鋰」缺乏，可能是早期阿茲海默症發展的關鍵。但鋰該怎麼吃？哪些食物又含有鋰？營養師表示，全榖雜糧類、蔬菜類含量雖然偏低，但攝取量較高，是較好提供鋰來源的食物。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：控血糖、又是天然瘦瘦針
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
頂加補助掰了！中央新制不再補貼 北市「最後期限」3／31
300億元中央擴大租金補貼新制今年1月上路，違章建築如頂樓加蓋屋型的承租人將不再提供補貼，同樣供北市租屋族申請的「台北輕鬆住、租金分級補」住宅租金加碼補貼，台北市政府都發局表示，3月31日前仍受理頂加申請。針對租屋弱勢，議員建議市府可與合法租屋平台合作，或結合包租代管、成立跨局處專案協助租戶尋找適合標的。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
壓力太大別硬撐！醫示警3種刺激「傷心臟」
[NOWnews今日新聞]在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。但國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐提醒，若長期處於高壓環境，缺乏...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
小羅勃甘迺迪「極端飲控」瘦身有成！20天內甩肉9KG
美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前公開分享自己實行的極端飲控法，主要以肉類和發酵食品為主，稱20天內減輕了9公斤體重、一個月內減少了40%的內臟脂肪，引發醫學專家關注。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9則留言
有片／12歲長男照顧5弟妹累喊「想當一天次男」 父母挨轟！媽怒嗆網友
日本綜藝節目《偵探！騎士搜查網》日前接到一封心酸來信，一名12歲男孩因雙親忙於事業，必須獨自照顧5名弟妹並操持家務，他羨慕同學能自由玩耍，希望能卸下長男身份休息一天，節目組於是派出日本諧星雙人組「霜降明星」27歲成員晟也（せいや）代班。體驗完超負荷的育兒日常後，他心疼地抱住男孩，感慨「你還只是個小孩，不用這麼快變大人」，離去時臉上已全無笑容。近期播出後點燃網友怒火，不少人痛批這對社長夫妻「失職」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
新北市長提名 侯友宜：會照步來
記者蔡琇惠∕新北報導 二０二六年新北市長選戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已在各區掃街…中華日報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
屏縣警分局長聯合交接 強化治安與春節交通
[NOWnews今日新聞]屏東縣政府警察局今（26）日下午2時舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，局長甘炎民監交，多位民意代表及貴賓到場觀禮，儀式簡單隆重。新任屏東分局長陳勇誌，中央警...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 發表留言
印尼整排菁英部隊全滅 西爪哇山崩有23名訓練中軍人死亡或失聯
印尼西爪哇省上週末發生的一場山崩事件，沖毀了整座村莊，可能至少數十人死亡。印尼軍方週一（26日）表示，死亡或失蹤的人中，包括23名當時正在該地訓練的菁英海軍陸戰隊員。太報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
飛彈佈署也知道 「記者林宸佑共諜案」疑遭洩密？法務部說話了
民間司法改革基金會今（26）日聲明，質疑橋頭地檢署偵辦記者林宸佑涉國安法的期間，大量偵查細節遭媒體披露，恐涉及內部人員違法洩密，並衝擊司法公信力。對此，法務部回應，基於行政監督立場，要求各檢察機關恪遵規定，若涉及違反偵查不公開之情事，將由各地檢署分案偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1則留言
肌少症 僅靠日走萬步救不了
記者湯朝村∕嘉義報導 肌少症是老年人失能一大主因。醫師表示，研究發現，人約從44歲以…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
為什麼你是韭菜？幣安創辦人點破散戶盲點 「致命」操作讓你窮忙一生
幣安創辦人趙長鵬（CZ）在達沃斯論壇拋出震撼彈，直言「頻繁交易不如死抱」，並透露他個人僅持有比特幣與BNB，從不當沖，因過去曾因此蒙受損失。CZ更預言，隨著美國加密政策日趨友善，2026年將是比特幣打破四年慣性、迎來「超級週期」的爆發點，價格恐狂飆。面對Ripple執行長和女股神Cathie Wood分別喊出20萬美元及150萬美元的天價預測，CZ強調長期持有才是王道，呼籲投資人握緊籌碼，別在起漲前被洗下車，錯失這波財富自由的機會，此言論引發幣圈熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言