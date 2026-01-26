上班族必看！「抖腳」能否降血糖？名醫2字解答：這樣做免吃藥

記者施春美／台北報導

醫師王介立表示，抖腳能讓肌纖維收縮，當然會影響血糖值，但因參與的肌纖維總數量較少，所以降低血糖的幅度也較小。（示意圖／資料照）

血糖控制備受關注。醫師王介立表示，答案不是食物，而是運動。研究指出，受試者若有運動，進食後、胰島素濃度上升時，人體能將血糖優先導向活動過的肌肉組織以回補肝醣，因此能控制血糖。至於抖腳能否降血糖，他表示，因為抖腳也能讓肌纖維收縮，因此「當然」有影響血糖值，「但因參與的肌纖維總數量較少，所以降低血糖的數量肯定也較小。」

糖尿病會影響人體全身系統，常見併發症包括視網膜病變、腦中風/心臟病、周邊神經病變、腎病變等。因此，醫界持續探索如何控制血糖，包括飲食、運動、生活作息等。

廣告 廣告

研究：人只要動就能降血糖 且能持續數小時

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，一篇經典研究讓受試者做單腳運動，之後在運動後量雙腿的動、靜脈血液的血糖值，去得到兩隻腳消耗血糖的速率。結果發現，運動後的那隻腳，吸糖能力上升，且可持續好幾個小時。

王介立表示，此生理機制具有重要的代謝意義，即人在進食後、胰島素濃度上升時，能將血糖優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，協助運動後的恢復。「人只要動，就能降低血糖數值。記得是要肌肉主動收縮，才有效。」

抖腳能否降血糖？醫：當然！但降血糖幅度較小

該篇衛教文引發網友關注。有網友詢問，抖腳是否也能降血糖，王介立回應表示，肌纖維（肌細胞）不會知道主人（人體）是在做什麼運動，每一個肌纖維就是收縮、放鬆，且此收縮放鬆帶來的生化效果，就是讓細胞對血糖的通透性大增，且可持續好幾個小時。

「用這樣的原理來推論，抖腳當然有影響。」王介立表示，因為參與抖腳這一動作的肌纖維總數量一定比較少，且程度也一定比較小，所以總程度量（降低血糖數值）肯定是小的。

更多三立新聞網報導

300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食

它是藍莓、葡萄的頂級精華！美女醫嘆：很多人卻拚命洗掉

一堆人不知！草莓、花椰菜要泡鹽水？醫：「這樣洗」最營養又安全

徒手登101撼全球！霍諾德「長年吃素」 名醫揭「1吃法」最健康又護腎

