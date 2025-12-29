上班族必看！每天花2分鐘就能瘦，「簡單1動作」內臟脂肪狂降13%。示意圖／取自freepik

現代人久坐習慣造成肥胖與內臟脂肪堆積，但最新研究指出，只要每天利用短短2分鐘「爬樓梯衝刺」，就能達到顯著燃脂效果，甚至內臟脂肪可降低13%，無需上健身房也能改善體態與健康。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，台灣人的生活模式就像一個「移動式板凳」，從捷運到辦公室、吃飯都長時間坐著，「屁股才是我們跟地球連結感最強的器官」，也因此內臟脂肪累積問題嚴重。

蕭捷健分享一項針對BMI超標的肥胖成人實驗研究，直指「只要利用碎片時間爬樓梯，就能達到燃脂效果」。研究設計並不要求受試者爬上101樓，而是像「被債主追」一樣衝刺，4層樓約22秒，一天分6次，每週4天，總共僅花約2分鐘的時間。

經過12週後，科學家使用CT斷層掃描測量腹部內臟脂肪（AVFA），發現內臟脂肪平均減少13%，而心外膜脂肪（EAT）也減少約15%，相當於幫心臟脫掉了一件「豬油羽絨衣」，對心血管健康有顯著益處。

蕭捷健分享一項針對BMI超標的肥胖成人實驗研究，直指「只要利用碎片時間爬樓梯，就能達到燃脂效果」。示意圖／取自freepik

研究進一步分析發現，短時間高強度樓梯衝刺能提升支鏈氨基酸（BCAA）的代謝效率，啟動體內燃脂途徑，改善長期久坐造成的代謝低效問題。蕭捷健形容，這就像「原本燃脂爐像是在燒濕掉的木頭，黑煙多火又小；動完之後，讓你的代謝系統效率提升，從發財車變成跑車！」

蕭捷健提醒，現代人若長時間久坐，無論工作多忙，都應找機會進行短時間、高強度的運動。他建議，上班族可以選擇不搭電梯、改衝樓梯，即使只有22秒，也能有效降低內臟脂肪、改善心血管健康。這項研究證明，即便碎片時間也能對健康產生大影響，短短幾十秒的樓梯衝刺，就能幫助身體燃脂又護心。



