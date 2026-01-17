上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好

記者施春美／台北報導

飲食攸關健康。醫師黃軒表示，就三餐而言，晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。（圖／資料照）

正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書列舉上班族的生活營養指南：

◆早餐是「代謝開機鍵」：

很多人早餐只喝咖啡，甚至不吃。但研究顯示，規律早餐與血糖穩定、糖尿病、肥胖，心血管疾病和高血壓的風險下降有關。

廣告 廣告

早餐應有蛋白質（蛋、豆漿、優格）、不要只有精製糖。

◆午餐是「修復與續航」

這一餐最適合補蛋白質、膳食纖維、微量營養素。

◆晚餐不是越清淡越好

晚餐的重點是不要太晚吃、不要吃太撐。若上班族太晚吃、吃太油、吃太飽，會影響睡眠、會干擾胰島素、增加內臟脂肪。上班族的晚餐不是「補今天」，是不拖累明天。

黃軒並表示，蛋白質對上班族相當重要，因為它維持肌肉（防跌倒、抗老）、穩定血糖（減少暴食）、支撐免疫系統、幫助傷口修復。因此，「上班族每一餐有蛋白質，比一天只補一次更重要。」

黃軒並指出，上班族常出現的錯誤飲食方式如下：

1. 長期只喝精力湯，導致蛋白質不足。

2. 過度低碳導致情緒低落、暴食。

3. 將保健品當正餐，導致營養失衡。

4. 生病還硬補，導致腸胃先撐不住。

更多三立新聞網報導

愛愛可以減重、燃脂？研究揭「驚人數據」：一次消耗熱量曝

女兒成績都倒數第一！「媽媽一段話」讓13萬人讚爆：教養最高境界

529萬台人注意！醫推「1食物」能大降血壓：有效防中風、心梗

他們30幾歲就洗腎！醫揭「這些疾病」釀禍：感冒後尿變紅色慘了

