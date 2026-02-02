上班族最愛公司制度！全場點名2規定 超級人性化

許多人找工作時不只看薪水，也很重視福利與制度，一名網友分享，自己最喜歡的公司制度是「彈性上班時間」，即使遲到幾秒鐘，只要延後1分鐘下班補回即可，直呼相當人性化，貼文曝光後引發熱議，其中最受歡迎的公司制度為「彈性上下班」和「居家辦公」。

一名網友近日在Dcard上發文分享，最喜歡的公司制度是「彈性上下班」，公司其實不嚴格要求固定上下班時間，只要實際工作時數做滿即可，因此有同事選擇10點半才進辦公室，待到晚上7點半下班，這樣的彈性安排不僅減少遲到壓力，也讓員工不必在通勤尖峰時段於捷運站匆忙奔跑。

網友也說，前一份工作以「半小時」為計算單位，只要遲到1分鐘，就得晚半小時下班；相較之下，現任公司制度彈性許多，若規定早上8點上班、下午5點下班，即使8點2秒才打卡，也能在5點1分離開，不必多待半小時，雖然只是小細節，卻讓他覺得相當人性化。

他進一步提到，聽說有些科技業甚至完全不用打卡，還能申請居家辦公，甚至在國外遠端工作，雖然目前公司尚未能實施，但也讓他好奇，大家心目中最理想的公司制度是什麼。

貼文引起討論，最受網友們歡迎的制度為「彈性上下班」與「遠端工作」，不少人表示，工作做完可以提早離開、前一晚沒睡好能晚點進公司，彈性上下班時間大幅降低工作壓力；此外，能自由選擇工作地點同樣深受喜愛。另外免費心理諮商、出國旅遊補助12000元、健檢補助7000元等福利也有不少人點名。

