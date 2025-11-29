上班族最愛！Banana Blue Coffee即將熄燈 北市只剩2分店

Banana Blue Coffee內湖店即將熄燈。（圖／翻攝自Banana Blue Coffee IG）





以藍色香蕉Logo聞名的「Banana Blue Coffee內湖店」，近日在官方Instagram宣布因租約到期，將於近期與顧客「暫時道別」。消息曝光後，不少常客感到惋惜，不過品牌在文中透露未來仍有望回歸。

品牌IG貼文中表示，內湖店因租約到期，要「暫時」跟顧客告別，並在貼文中感謝一路支持的「蕉友」。文中表示，期盼未來有機會「在這片熟悉街區再一起喝杯好咖啡」，疑似有望重新回歸。

Google評論顯示，「Banana Blue Coffee內湖店」是少見從早上7點半就開門的咖啡廳，長期深受附近科技園區上班族與接送孩子的家長喜愛。內湖店以穩定的咖啡品質與高CP值獲得通勤族青睞，是科技園區上班族早晨來杯咖啡的常見選擇。

目前Banana Blue Coffee在士林、大直兩門市正常營運，顧客若想品嚐咖啡，可前往其他分店購買，至於內湖店後續規劃，品牌尚未公布進一步資訊。

