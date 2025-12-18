上班族氣炸！國一楊梅休息站動線優化「塞更兇」 尖峰時段回堵

國道一號楊梅服務區的動線優化措施引發通勤困擾，成為近期交通熱點議題。高公局為解決該區域頻繁發生的事故問題，進行了道路動線調整，卻意外造成嚴重塞車，引起用路人不滿。這項於2021年12月25日啟用的服務區，短短近4年時間內已發生10餘起事故，然而最新的安全改善措施卻讓部分民眾感到不便，通勤時間大幅增加，也讓各方對此次調整有不同看法。

國一楊梅休息站動線優化，反而大塞車。（圖／TVBS）

在國道一號楊梅服務區上下班尖峰時段，車流量大增，汽車只能緩慢前進，形成壅塞情況。高工局在檢視動線後進行安全優化，但情況不僅沒有好轉，反而造成更嚴重的塞車問題，引發民眾抱怨。有民眾表示，以往前往中壢只需30分鐘左右，現在卻幾乎拉長一倍時間。還有民眾指出，原本可以從休息站直接接到高速公路，現在必須先進入休息站才能接回高速公路。

此次動線調整的主要變化是，原本直行往楊梅休息站的路段被封閉，改為集結匯入車道，這意味著車輛必須提早500公尺到1公里在匯入道提早匯入，因此導致交流道前大塞車。高公局交通管理組科長張耿宗表示，此次調整將分隔島從兩處減為一處，可以降低車輛失控撞分隔島的問題。他進一步解釋，高架車流原本需先繞到服務區，現在則可直接併入主線；原本進服務區車道速限只有60公里，但許多民眾常會超速，現在直接讓車輛併入主線，進入休息站需要減速變換車道，能降低行車風險。

高工局表示，動線調整已於10日完成，目前仍處於民眾適應期。為了緩解交通壓力，當局也在鄰近路段增加了開放路肩措施，包括中壢轉接道、中壢停車系統以及楊梅休息站到湖口等區域。雖然部分民眾對新措施感到不便，但也有人認為安全第一，動線規劃仍有改善空間。國道一號楊梅服務區自2021年12月25日啟用以來，不到4年時間就發生了10多起事故，顯示該區域交通安全確實存在問題，需要妥善解決。

