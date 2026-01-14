上班族注意：午餐少了這一味，難怪你下午沒力又想睡
不少上班族經常有這樣的經驗：午餐才剛吃完沒多久，下午工作就開始渾渾噩噩、頭腦不清楚，甚至還出現焦慮或想睡。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯提醒，這種情況不一定是你體力差，可能是「午餐吃錯了」。
醫師午餐小撇步：3原則穩定能量
陳潔雯指出，許多高階主管或忙碌的商務人士，常因行程緊湊隨便應付午餐，卻不知道這樣的飲食選擇會影響整個下午的工作效率與精神狀況。她分享3個簡單實用的午餐飲食原則，幫助身體維持穩定能量、避免血糖忽高忽低，讓人不再陷入午後倦怠。
1.選擇「原型食物」，避開精緻澱粉陷阱
首先，要避免讓血糖大起大落。像是炸雞便當、滷肉飯、白麵條、糕點或含糖飲料等食物，雖然方便快速，但含有大量精緻澱粉與糖分，會使血糖在短時間內飆高，隨後迅速下降，導致人感到疲倦、嗜睡，甚至影響情緒。
正確的做法是選擇以原型、未過度加工的食物為主，例如：糙米、五穀飯、地瓜、藜麥等全穀類澱粉，不僅升糖速度較慢，還能提供穩定且持久的能量。搭配適量蛋白質來源，如魚肉、雞胸肉、豆腐、蛋，以及豐富的蔬菜，有助於內分泌穩定與整體代謝平衡。
看更多：壓力大到想躺平？「錯誤放鬆」傷到大腦 上班族緩疲勞多吃3蔬果更有效
2.補充「優質蛋白」，撐住飽足與肌肉量
第二個重點是確保每餐有足夠的優質蛋白質。陳潔雯說，有些人中午只吃沙拉、蔬菜或澱粉，容易在短時間後又感到肚子餓，這樣不僅無法維持飽足感，也會讓血糖起伏更大。
建議可選擇雞胸肉、魚類、蛋、無糖豆漿、希臘優格等蛋白質來源。蛋白質不只幫助穩定血糖，也有助於維持肌肉量與代謝功能，是維持下午精神與體力的重要支撐。
看更多：工作壓力大會讓身體慢性發炎、增罹癌風險！3招紓壓、抗發炎
3.不可忽略「好油脂」，養腦也助消化
第三個關鍵則是「好油脂」的攝取。雖然很多人怕吃油，但不是所有油都不好。陳潔雯強調，應避免高溫油炸或過多加工食品，改為攝取健康脂肪，像是酪梨、堅果、橄欖油或深海魚等。
這些富含Omega-3或單元不飽和脂肪酸的食物，不僅能幫助身體吸收脂溶性維生素，還能提升飽足感，對大腦功能和荷爾蒙分泌也有正面影響，是維持專注與情緒穩定的好幫手。
用午餐為身體「充電」，打造穩定工作力
陳潔雯提醒，上班族每天的午餐其實是一場為身體「充電」的機會；吃得對，不只能讓你告別下午的腦霧與疲憊，更能長期維護內分泌系統與整體健康。想讓大腦清醒、工作效率提升，不妨從今天的午餐開始，聰明選擇、均衡搭配，才能真正吃出好精神。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／陳潔雯醫師
魚多吃多健康？蛋可以天天吃？世界上最長壽的人都這樣吃
鈣片買錯等於白吃！骨科醫曝：買鈣片前必知5件事 老人也要補鈣
手搖飲疑似喝到蟑螂蛋嚇壞！業者道歉了 誤食蟑螂卵鞘會怎樣？
