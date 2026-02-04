上班族注意！年終獎金超過9萬501元要扣稅 國稅局說明了

年終獎金超過一定數字要繳稅。（示意圖／東森新聞）





農曆春節將近，許多企業陸續發放年終獎金，員工也關心獎金是否需要先扣稅。財政部高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，若金額超過一定門檻，依法須先行扣繳稅款。

高雄國稅局說明，年終獎金及三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依《薪資所得扣繳辦法》規定，當次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」中，無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，即需辦理扣繳。以115年度為例，起扣標準為9萬501元，超過該金額者，扣繳義務人須按給付金額扣取5%稅款，並於次月10日前繳交國庫；若未達9萬501元，則可免先行扣繳，但仍須併入當年度薪資所得申報。

廣告 廣告

國稅局也舉例指出，若公司在115年2月發放年終獎金，員工甲領取8萬元、乙領取10萬元，因甲未達起扣標準，可免扣繳；乙已達標準，公司須先扣繳5,000元稅款，乙實際入帳為9萬5,000元。公司仍須於116年1月底前，併同115年度薪資申報扣（免）繳憑單。

高雄國稅局提醒，企業預扣的5%稅款並非最終應納稅額，員工在申報個人綜合所得稅時，可將已扣繳稅款列入抵減，依實際稅額「多退少補」。不論是否需先扣繳，扣繳義務人都應依規定期限申報相關憑單。民眾如有疑問，可撥打免付費電話0800-000-321，或至國稅局官網使用「國稅小幫手」線上查詢。

更多東森新聞報導

餐飲豪發年終！王品最高47個月、華膳7.3個月

年終獎金領1600元 一票人比慘：贏過台灣八成了

6個月年終不要了！同事堅持要離職 過來人秒懂：沒必要

