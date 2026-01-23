上班族爆共鳴！通勤「遇1狀況」一定遲到 全場認證：真的準

生活中心／黃依婷報導

原PO感嘆，上班遇1狀況都會遲到。（示意圖／記者李鴻典攝）

對於廣大的上班族而言，每天早上都是一場與時間的搏鬥。近日Threads上一名網友突然對「壓線上班」有感而發，貼文曝光後，引發數千名網友共鳴，對於每天計算精準、準時踩點進公司的通勤族來說，路上的「紅綠燈」不僅是交通規則，更是預測今天是否會遲到的「命運指標」。

一名網友在Threads發文，壓線上班的人才懂，當紅綠燈停的次數不對，就知道今天上班會遲到。

貼文曝光後，引來大票網友認同，「當我停下這個紅燈，我就知道完了」、「一個紅燈都不能等」、「OS 哪個人又重設定紅綠燈」、「知道哪顆燈要變紅之後就會轉進小巷子」、「真的！外送都知道每條路的紅綠燈時間」、「每天都在上演玩命關頭」、「感覺壓線上班算是極限運動餒」、「當我一路綠燈就知道不會遲到了」。

廣告 廣告

也有網友分享自己的案例，「沒事~除了紅綠燈外~還有早餐店的阿姨的手速也很重要」、「坐公車光看司機煞車的頻率就知道會遲到了」、「我懂，錯過機捷，下一班等15分鐘，哭暈在月台」、「當第二班候補的捷運班次還是滿到溢出來擠不上去，就知道今天的我已經不會獲得快樂的一天了」。

更多三立新聞網報導

早去晚回已退燒！一票人改買「這時段班機」讚爆：人少又舒服

AIT連發2文！黃暐瀚「3句解讀」：美國的態度很清楚了

台美關稅還沒結束！王婉諭「示警1危機」：將成巨大的政治豪賭

負北極振盪訊號現蹤！鄭明典「曬1圖」示警：台灣也在影響範圍

