上班族用眼過度 熱敷與眼部按摩成舒緩首選

上班族3C產品使用時間長壓力大，眼部熱敷與按摩儀紓壓正夯。(Canva)

現代上班族長時間盯著電腦螢幕與手機，加上工作節奏緊湊、壓力過大，造成眼睛疲勞、視力退化及自律神經失調的情況愈來愈普遍。





眼部長期過勞不僅會引發乾眼症，還可能誘發「中心漿液性視網膜炎」等視網膜病變，甚至提高青光眼提早發生的風險，已成為辦公族群不可忽視的健康警訊。





衛生福利部Q&A指出，透過恆溫熱敷是改善乾眼症與眼部緊繃最直接的方式。研究顯示，約攝氏 40 至 45 度的溫度能有效融化瞼板腺阻塞的油脂，使淚液中的油脂層分泌更順暢，進而降低蒸發、改善眼睛乾澀。



目前市面上包含石墨烯、亞麻籽等材質的恆溫熱敷眼罩因使用方便、可定時及能維持穩定溫度，成為許多上班族午休及睡前的熱門選擇。

除了基本熱敷外，新一代的智能眼部按摩儀也逐漸受到歡迎。這類產品結合氣壓、震動與熱敷，多段模式可模擬真人按摩，針對眼周肌肉與睫狀肌進行深層放鬆。不少產品甚至加入冷敷、藍牙音樂等功能，減緩長時間使用螢幕所造成的酸澀、視焦難轉與頭部緊繃。





眼睛保健並非奢侈品，而是維護健康與提升工作效率的必要投資。除了使用熱敷與按摩儀，日常也應遵守「20-20-20 原則」，每 20 分鐘看遠 20 呎（約 6 公尺）至少 20 秒，搭配充足睡眠與減少熬夜，才能真正減少眼部壓力。





眼科醫師也呼籲，眼睛是最容易被忽略卻最難回復的器官，上班族應養成規律保養習慣，每天花 10 至 15 分鐘進行眼部舒緩，避免視力問題惡化，讓健康與工作表現同步提升。