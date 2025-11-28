上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好

記者施春美／台北報導

最新臨床研究發現，每天一杯咖啡能降低39%心房顫動的風險。(示意圖／pixabay)

最新臨床研究發現，每天一杯咖啡能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。

經常分享醫藥新知的臉書粉專「藥時事」表示，心房顫動（AF），是常見的心律不整疾病，其發生率呈上升趨勢，約1/3的人在一生中會患上心房顫動。心房顫動與中風、冠狀動脈心臟病和心臟衰竭等疾病有密切關係。咖啡是世界上最受歡迎的飲料之一，因其含有大量的咖啡因，常被人們用來提神和提高工作效率。越來越多的證據表明，定期喝咖啡可以帶來多種健康益處。然而，其對心房顫動的影響一直存在爭議。

廣告 廣告

2025年11月9日，加州大學舊金山分校研究人員在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上發表的臨床研究證實，適量飲用咖啡能降低心房顫動復發風險，每天一杯咖啡可降低39%心房顫動的風險。咖啡中的咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。

在這項多中心、前瞻性、開放、隨機對照試驗中（不喝咖啡者），共納入5家醫院中200名曾飲用咖啡且進行電複律的房顫患者，咖啡組每天至少飲用一杯含咖啡因的咖啡，為期6個月。結果發現，每天一杯咖啡的咖啡組，心房顫動復發率為47%，不喝咖啡的對照組為64%。相較於對照組，咖啡組心房顫動復發風險降低了39%。

至於為何咖啡能降低心房顫動，研究人員認為可能機制如下：

1. 腺苷受體拮抗：咖啡因阻斷腺苷受體，可能降低心房不穩定誘發性。

2. 抗發炎與代謝效應：咖啡含多酚等生物活性成分，或有抗發炎、改善代謝的潛在作用。

3. 血壓與利尿：輕度利尿、血壓下降，可能間接減輕心房負擔。

這項臨床試驗顯示，適量飲用咖啡能保護心臟，並降低心房顫動患者的復發風險。對多數已習慣攝取咖啡的房顫患者而言，「每天一杯、規律且適量」不僅安全，還可能是更友善的生活方式選擇之一。但是，任何個別化調整仍應與醫師討論後再行決定。

更多三立新聞網報導

寒冬「錯誤保暖法」害人心梗、中風！醫示警：喝熱飲也中

不是果汁！「1健康飲品」害人飆血糖：許多人的心頭好

研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智

睡前牛奶可助眠？新研究揭「驚人發現」：3類食物害人做惡夢

