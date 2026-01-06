上班族福音！雙北出現「垃圾收集機」 24小時都能丟

【緯來新聞網】現代人生活忙碌，常常沒有時間丟垃圾，不過近日有民眾發現，街上出現神秘垃圾機台，原來是「智慧垃圾收集機」，主打24小時收垃圾，不用再辛苦追垃圾，引來一票上班族大讚「超方便！」

雙北地區出現智慧垃圾收集機，提供24小時收垃圾服務。（圖／翻攝自ITrash 智慧無人收集服務臉書）

一名女網友在Dcard論壇透露，年底到台北出差時，在路邊看到一台垃圾機器，起初以為是自動販賣機，但仔細一看發現上頭寫著「垃圾收集機」，而且24小時都可以投，不用垃圾專用袋。



女網友感到很特別，並好奇到底實不實用，「真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？」對她來說，若半夜可以隨時丟垃圾，是挺方便的一件事，「因為等垃圾車很煩，常常錯過」。



貼文曝光後，引來網友討論，「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「好用，給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過」、「好酷喔！平常都沒看到，是不是只有少數地方有？想玩」、「推這個！造福社會大眾，希望之後可以廣設」。



根據iTrash官網介紹，「智慧垃圾收集機」是全球首創結合感應重量計費與電子票證付費功能，提供使用者無須使用垃圾專用袋，24小時隨時可投入生活廢棄物的智慧收集服務，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾，並採5至10度低溫貯存，可除臭抑菌還很省電。此外，還有「智慧瓶罐收集機」，投10個寶特瓶可回饋1元。



要注意的是，目前智慧垃圾收集機並未全台普及，主要設置在雙北地區，包括台北市內湖區湖興公園、瑞陽公園、東湖周邊及捷運西湖站周邊皆有設點；士林天母、松山三民家樂福、中山敬業一路也設有站點；新北市則以青年社宅和社區據點為主，部分地區同步配置瓶罐回收機，提供民眾使用。

