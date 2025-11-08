上班族自以為吃得很健康 營養師籲：掌握４大原則做好代謝管理

許多上班族自認飲食清淡、生活規律，但身體早已悄悄發出代謝異常的警訊。最新調查顯示，40至60歲族群中約有近九十萬人屬於「代謝警訊」高風險族群，而22至39歲青年中也有四成出現腰腹部肥胖，顯示代謝問題不再是中年人的專利。

佳格食品集團永續長陳文琪表示，佳格致力於成為「全家的營養健康夥伴」，期盼透過營養教育幫助民眾找回維持健康的核心力量。本次特別攜手台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系許青雲教授營養師，共同進行「代謝認知與飲食行為調查」，協助全民建立正確代謝觀念、培養良好飲食習慣。

三大代謝NG行為 「外食陷阱」最容易中標

台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系營養師許青雲表示，許多上班族「自認吃得健康卻常踩雷」，調查發現，超過四成上班族幾乎天天外食，三成早餐以麵包、吐司為主，午晚餐則多選擇炸物或滷製便當，導致油脂、鹽分與糖分攝取過量。長期下來，不僅體脂上升，也會影響血糖與血脂控制。

許青雲說，第二項是「忽略身體發出的警訊」。即使已有肥胖或代謝指標異常，仍有七成年輕族群認為高血糖、高血壓、高膽固醇不會危害健康，反映民眾警覺不足。第三項則是「不熟悉食物分類」。七成民眾無法正確辨認國健署六大類食物，例如誤將玉米、南瓜歸為蔬菜，實為全穀雜糧類。許青雲提醒，了解食物分類是均衡飲食的第一步。

四大原則啟動代謝力 「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」

台灣營養基金會董事、營養師吳映蓉指出，維持良好代謝的關鍵在於選對食材與烹調方式，可依照以下方式：

一、好醣：以燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀雜糧取代白飯或白麵包，能增加膳食纖維與植化素，穩定血糖波動。

二、好油：烹調時使用橄欖油、芥花油或高油酸葵花油等植物油，避免反式脂肪與過量飽和脂肪，有助降低壞膽固醇。

三、高纖：每日蔬菜至少三份、水果兩份，搭配豆類、菇類與藻類，可促進腸道蠕動並延緩血糖上升。

四、優質蛋白質：從豆製品、魚類、蛋類與乳製品攝取蛋白質，幫助維持肌肉量、促進代謝與修復組織。

吳映蓉提醒，均衡飲食與生活型態改變是代謝管理的核心，若能在每一餐落實選擇，就能逐步改善體內環境。