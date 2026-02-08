上班族鬆綁！2026病假新制上路「這天數」不處分、違規雇主恐遭罰100萬

實習記者藍子瑄／台北報導

過去不少上班族擔心考績與全勤獎金，生病不敢請假，2026年病假新制上路，盼改善長期存在的職場壓力。（示意圖／資料照）

生病請假卻怕考績被扣、全勤獎金泡湯。2026年起，病假新制正式上路，勞工一年內普通傷病假未滿10日，雇主不得列入考績或給予處分，全勤獎金也不得「一請假就全沒」，違規最高可罰100萬元，希望替長期「不敢請病假」的上班族鬆綁。

病假不再影響考績 全勤獎金禁止全扣

勞動部指出，新制旨在強化病假保障。未來勞工請普通傷病假，只要一年未滿10天，雇主不得列入考績評分，也不能因此懲處；全勤獎金則須依請假天數「比例扣發」，不得採取過去常見的「全有全無」。

業者認同新制：生病就該好好休息

餐飲業者、婚宴會館管理部協理謝偉鼎表示，員工若真的生病，公司仍會希望他們請假休息，除了顧及員工健康，也涉及食安風險。

謝偉鼎也表示，公司全勤獎金每月1000元，屬於獎勵性質，新制上路後，請病假不再整筆扣光，若請一天病假，大約只扣33元，員工仍能領到大部分獎金。

防濫用也防報復 違法最高罰百萬

針對外界擔心病假被濫用，謝偉鼎表示，公司仍會透過紀錄與管理機制觀察；若長期異常請假，將影響未來升遷。

若雇主對請病假勞工進行惡意刁難或報復，律師林淑娟提醒，勞工可向勞工局申訴，只要能提出對話紀錄或相關證據，就有機會認定違法，雇主最高可被裁罰新台幣100萬元。

