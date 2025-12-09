上班族「大腦超載」3警訊！中醫師教你泡「健腦益智茶」助提升記憶力、抗疲勞

現代人長期用腦過度，無論上班族、學生還是熟齡族群，都可能面臨健忘、專注力下降、精神渙散等「腦能量不足」的警訊。彰化馬光中醫診所許瑋軒中醫師指出，大腦是人體最耗能的器官，大腦雖只佔體重的 2%，卻消耗 20% 的能量，長期缺乏營養與休息會讓神經傳導變慢、記憶力下滑、腦部退化，甚至影響情緒與判斷。中醫強調調和五臟、充盈氣血，才能讓「髓海」運作順暢，是全面提升腦力與延緩神經老化的重要策略。

記不住、專注力差 小心「大腦超載」了

記不住、專注力差、做事三分鐘熱度？大腦可能「超載」了！上班族常見腦袋打結、專注力低落；學生面臨記憶力衰退、精神渙散等學習障礙。其實，這些現象都可能是「腦能量不足」的表現。許瑋軒說明，在中醫觀點中，大腦被稱為「髓海」，其運作有賴於腎精的滋養與心神的調控。若腎精充足，腦髓自然充實，思維敏捷；反之，則可能出現健忘、精神不集中、思緒混亂等情況。健腦在中醫並非只針對腦部，而是著眼於整體調和。例如：

補腎精：腎主骨生髓，髓能養腦，腎氣足則腦力旺盛。

養心神：心主神明，心血充足則精神集中、睡眠安穩。

健脾胃：脾為後天之本，氣血生化之源，關乎營養吸收與能量轉換。

此外，肝主疏泄，與情緒及睡眠息息相關；肺主氣血運行，影響大腦供氧。因此「五臟調和」，腦部才能得到穩定的氣血滋養與神志支持，達到真正的「健腦益智」。

4大重點提升腦部循環

良好的健腦飲食與生活習慣，不僅能預防神經退化性疾病的發生，有助延緩阿茲海默症（失智症）與帕金森氏症等疾病的發展。對熟齡與銀髮族而言，更是大腦健康的長期必要投資。「透過中藥茶飲、食療、穴位按摩與良好生活作息，能一點一滴地強化大腦。」許瑋軒建議，平常可以透過天然食材與中藥茶飲為腦部補充能量，改善氣血循環與神經功能。

5種天然食材

核桃：富含 DHA 與亞麻油酸，健腦補腎、改善記憶力。

黑芝麻：滋補肝腎、填髓益腦，有助延緩老化。

枸杞子：補肝腎、益精明目，適合長期用腦與眼睛疲勞者。

龍眼肉：補益心脾、養血安神，改善健忘與失眠。

深綠色蔬菜、蛋黃、全穀類：含膽鹼與葉酸，促進神經傳導與思考靈敏度。

中藥茶飲食譜：健腦益智茶

材料：枸杞10g、黃耆10g、何首烏6g、麥冬6g、龍眼乾5g、紅棗3顆（去核）

作法：將所有材料以600～800c.c. 熱水煮15～20分鐘，悶5分鐘後即可飲用。

功效：補氣養血、養心安神。長期飲用有助於提升記憶力與抗疲勞，適合經常用腦的學生與上班族。

提醒：體質偏熱者或感冒期間應暫停飲用。

3穴位按摩

每日可按壓下述穴位各1～2分鐘，早晚進行一次為佳。

百會穴：位於頭頂正中央，能提神醒腦、緩解疲勞。

印堂穴：位於眉心，有助安神定志、穩定情緒。

風池穴：位於後頸兩側凹陷處，可改善頭痛、促進腦部循環。

生活作息建議

建立規律作息，固定睡眠時間，有助提升腦部修復效率。

睡前減少3C，安排短暫的休息與冥想5～10分鐘，讓腦神經適度緩解負荷。

每週運動3～5次，例如快走、瑜伽或伸展操，有助腦部供氧與身心放鬆。

健腦益智不僅是短期提升學習與工作的利器，更是預防未來神經退化、守護人生下半場健康的重要策略。無論是為考試努力的學生、熬夜加班的上班族，或是關心健康的銀髮族群，都可以從今天起，為自己的腦力加分。

