上班族「提前老化」症頭全上身…他曝改善4妙方 網深有同感：越來越關心養生

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名上班族分享工作後的身體變化，指出長時間久坐、壓力大、作息混亂等狀況讓他「每天都累到不行」，甚至出現眼乾、腰痠、腸胃失調等症狀，直到家人因生活習慣不佳住院開刀，才讓他意識到健康的重要性，決心從日常小習慣開始調整，引發網友共鳴「深有同感…因為班真的不是人上的，先來去受傷一下了」、「年紀到了只能說⋯⋯越來越關心養生的東西了」。

一名上班族分享工作後的身體變化，指出長時間久坐、壓力大「每天都累到不行」，甚至出現眼乾、腰痠、腸胃失調等症狀，直到家人住院開刀，才讓他決心從日常小習慣開始調整。（示意圖／unsplash）

一名上班族在Dcard以「改善體質的小方法」為標題發文分享，正式踏入職場後才深刻感受到上班族的「隱性症頭」比想像中多得多，每天久坐超過8小時、三餐不固定、工作壓力高、代謝變差，看似微不足道的小問題，累積久了都讓身體不斷發出警告。過去他常常覺得自己每天疲累不堪，下午更是精神低迷，眼睛乾澀、腰痠背痛，腸胃更是頻頻抗議，「原本以為只是年紀到了」。

廣告 廣告

原PO表示直到家人因不良生活習慣住院開刀，才讓他真正警醒健康的重要性。原PO說，從那刻起便開始嘗試從生活中做出微調，他提高自己的活動量，工作期間每隔一小時起身走動，不管是倒水、上廁所或伸展都能讓身體不再僵硬，「這世界上薪水小偷又多一位了哈哈哈」下班後若有時間，也會跟著 YouTube做十分鐘運動或到附近散步，讓身體恢復活動。

其次，原PO開始增加水分攝取，「以前真的把咖啡跟手搖當水喝」現在他在桌上放一個有刻度的吸管水壺，提醒自己隨時喝水，明顯感受到代謝變好、氣色提升，他還從外食族轉型成「自煮小當家」，每天自帶便當，一次備好食材冷凍，省錢又能掌握營養均衡。

另外，他也靠保健食品補足營養缺口，像是Omega-3、維生素、礦物質等難以從每日飲食獲得的成分，「我才發現原來身邊很多同事也都在吃魚油」他指出，長時間盯螢幕容易造成眼壓高，而魚油中的Omega-3有助於眼睛、專注力及調節發炎反應也有助代謝，因此他也開始補充。

原PO認為，最重要的並不是做出巨大改變，而是找到自己做得到的生活習慣，例如多喝水、偶爾動一動、吃健康一點。「這些小小的改變累積起來，身體真的會慢慢變得比較舒服。」原PO不忘激勵網友們，聖誕節與跨年將至，年終獎金也不遠了，「大家撐住啊！」

此文引起不少上班族共鳴，紛紛認同「上班其實最可怕的是壓力大，飲食跟運動之外真的要找到一個能放鬆的方式」、「小時候逛街，看到很多腳底按摩、全身按摩店，又看到一堆按摩器材，想說這個群體有這麼大嗎？工作十年後發現真的有」、「我自己是買好幾個漂亮杯子放在公司桌上，賞心悅目之餘希望可以提高我的喝水量顆顆」、「深有同感…因為班真的不是人上的 先來去受傷一下了」、「年紀到了只能說⋯⋯越來越關心養生的東西了」。

更多FTNN新聞網報導

早餐店價格狂漲！ 網友抱怨：「花了錢還吃不到健康」

颱風淹水、健保卡泡爛也不怕！受災民眾可「例外就醫」還能免費補發新卡

月領8萬被動收入！他堅持上班「不配合這件事」 網感嘆：人家是有底氣

