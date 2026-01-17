上班族「最想看尾牙歌手」曝光 「這天團」連霸12年！

娛樂中心／江姿儀報導



農曆春節將至，不少企業正忙著舉辦尾牙活動，陸續席開多桌酬謝辛勞的員工，邀請知名藝人登台表演、擔任主持人，甚至某公司請到來台加盟職籃啦啦隊的日本國民女神三上悠亞。尾牙表演明星令人期待， yes123求職網過去公布「上班族最想看的尾牙表演藝人」調查結果，由人氣天團「五月天」奪冠，傳奇男團「Energy」、天后蔡依林、搖滾天王伍佰、歌后「阿妹（張惠妹）」也進入前五名。





「上班族最想看的尾牙表演藝人」排行曝光，第一名為連續12年奪冠的「五月天」，第二名為男團「Energy」。（圖／翻攝自各藝人臉書）

yes123求職網2024年公布調查數據，票選「上班族最想看的尾牙表演藝人」排行。（圖／翻攝自各藝人臉書）

全台近期迎來歲末尾牙旺季，不少企業砸重金辦尾牙，邀請藝人表演，設宴多桌感謝員工的辛勤付出。根據yes123求職網2024年調查數據，上班族最期待的尾牙明星第一名為「五月天」，得票率37.7％最高，連續12年奪冠；男團「Energy」拿下36.8％的得票率緊追在後；名列第三的蔡依林得票率也有35.8％；第四、第五名分別為伍佰（30.6％）以及張惠妹（29.6％）；而女子天團「S.H.E」、華語天王周杰倫、嘻哈天團「玖壹壹」、天生歌姬A-Lin以及金曲歌王林俊傑也入選前十名。

多為大咖歌星入選「上班族最想看的尾牙表演藝人」。（圖／翻攝自各藝人臉書）

除了登台演唱的歌星之外，控場的主持人也備受注矚目，上班族最期待的「尾牙節目主持人」前五名為綜藝天王吳宗憲（34.7％）、「主持長青樹」曾國城（33.9％）、「Lulu（黃路梓茵）」（33％）、小S徐熙娣（31.1％）、陶晶瑩（30.1％），而六到十名為胡瓜（25.9％）、陳漢典（21.9％）、「浩角翔起」（20.9％），以及林志玲（19.7％）、張菲（18.6％）。雖然2025年的最新統計數據已不再列入表演藝人投票，但大家仍然期待大咖藝人登台演出、主持尾牙。

上班族最期待的「尾牙節目主持人」曝光。（圖／翻攝自各藝人臉書）









