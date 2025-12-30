上班族一次看懂 2026勞動新制上路

▲明年勞動新制上路，包括育嬰留停將可以日申請。（圖／勞動部提供）

[NOWnews今日新聞] 邁入2026年，勞動政策將迎來制度更新。勞動部盤點，新制不只牽動基層薪資與企業用人成本，也把育兒照顧、病假保障、職災協助與缺工因應等議題一併納入，盼讓勞工在生活與工作之間有更穩定的支撐。

最低工資連10年調漲

在薪資面，2026年起最低工資再上調，月薪最低工資提高到29500元、時薪提高到196元。

勞動部估計約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人、占84%。

以十年變化來看，月薪最低工資從20008元提高到29500元，累計調幅約47.4%；時薪則從120元提高到196元，十年總調幅約63.3%，政策主軸仍是強化基層勞工的基本生活保障。

育嬰留職停薪以日申請

為了讓家庭照顧更「用得到」，育嬰留職停薪也朝彈性化調整。未來勞工可有30日額度改以「日」為單位提出申請，雙親合計可請60日；育嬰留停在6個月內仍維持8成薪資補貼。

另為鼓勵雇主支持新制，規劃對未滿30人小微型企業提供每日1000元獎勵金，全台約143萬家企業適用；不過此措施仍須待立法院完成年度預算審議後才能執行。

家庭照顧小時請假

配合照顧需求，家庭照顧假以及因照顧家人的事假，也可改以「小時」為單位請假，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

育嬰留停津貼及繼續加保申請將更簡化，勞工可同時申請津貼與續保，能選擇累積多日一次辦理。

申辦方式可由被保險人本人或委託投保單位以線上或書面辦理，被保險人亦可透過行動電話認證線上申辦。

育嬰留停屆滿後，不論續保與否，以及勞退提繳、停繳等作業，也改由勞保局主動辦理，降低勞工與企業端的行政成本。

勞保生育給付+補助 每胎10萬

生育支持方面，配合少子女化對策，勞動部已發布生育補助要點，讓本國籍女性勞工（含與本國國民結婚的外籍配偶）在2026年1月1日以後生育者，可領取社會保險生育給付加計生育補助，使每胎合計達10萬元，雙胞胎以上按比例增給。

但同樣因屬新增計畫，預算審議完成前，勞保局將先發給生育給付2個月，待預算程序完成後再補足差額至10萬元。

真的敢請病假

勞權保障方面，勞動部新增「請病假禁止不利處分」，並明確化全勤獎金的處理原則。勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得因此給予不利處分；即使病假超過10日，企業進行人事考核也不能單以勞工請病假作為唯一依據，而需有合理的綜合考量。

至於病假扣發全勤獎金，應按請病假日數依比例計算為最低標準。

法律資源

勞工法律扶助範圍納入「經勞動主管機關調解成立後，雇主卻未履行」等爭議樣態，協助勞工後續聲請保全或強制執行所需的法律專業支援。

實務上常見雇主反訴勞工請求損害賠償等情形，也放寬將勞工作為反訴被告的爭議納入扶助。

經濟弱勢勞工的必要生活費用扶助，考量中高齡、高齡與身心障礙勞工在爭議後較不易短期再就業，符合條件者的生活費用扶助期間，最長將由180日延長至270日。

職災資訊透明

2026年起重大職災資訊將全面透明化，從大業主到小包商，詳列違法條文供外界監督，並按季公布各縣市職災排名，讓資訊揭露成為督促改善的力量。

職災勞工及家屬法律協助方案，2026年1月1日起，透過全國22個地方政府勞政機關的職災專業服務人員，提供職災檢查初步分析表，協助掌握事故原因與雇主責任，加速證據保存；後續也將主動連結律師諮詢、協助財產保全，並在和解、調解與訴訟過程提供專業陪同，職災移工則提供通譯服務。

另職業傷病診治及重建服務網絡持續擴大，2026年起新增認可多家醫療機構加入，預計每年至少可提供1萬5000人職業傷病診治及2800名職災勞工職能復健服務，協助勞工更快重返職場。

