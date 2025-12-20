上班是否關手機 老師看法兩極

近日逾廿名不同縣市教師均收到匿名投訴，指教師於在校期間不當使用手機，有縣市教育局處因此發文提醒，除教學引導或緊急必要聯繫，應以關機為原則，並避免於教學活動任意拍照、錄影學生，必要時取得家長同意。

此公文一出，基層教師反應兩極。有人直呼「這公文真是太棒了！」也有老師說「家長有事請直接打學校電話」、「終於享受到真正的離線權了」。但也有教師憂心，許多計畫與教學成果都需要拍照記錄，這恐怕和中小學正在推動的數位學習政策背離。

廣告 廣告

根據校園行動載具使用原則第四條規定，校內使用行動載具，除了教師引導學習或緊急必要聯繫時使用外，其餘時間應以關機為原則。

北市成淵高中教師史美奐表示，時代已經不一樣，校園行動載具使用原則恐怕不合時宜、互相矛盾，第四條稱可以用於引導學習，又說必要聯繫時能用，「那怎麼可能以關機為原則」。

史美奐表示，手機是最好的觀課紀錄工具，且很多老師都會幫學生拍照，作為未來畢業紀念冊時使用，所以較好的方式，應該是徵詢學生意願，同意才紀錄。

全教總則表示，若教師將3C等載具與教學結合，確實沒有足夠理由加以禁止；更何況，若教師是在下課時間用手機看備課內容，要求其整天在校期間都不能使用，也不合情理。此不全然是法制規範等問題，更多的是工作倫理與態度，只是當前主管機關對教師不太信任，因此還是以控管思維掛帥。

【看原文連結】

更多udn報導

同一人？凶嫌張文高中屢獲功獎是「品學兼備好學生」

婚宴禮金包2物…她一見氣炸：根本婚宴蟑螂

北捷恐攻！網呼籲「別去101跨年」賈永婕發聲

北市恐攻…她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命