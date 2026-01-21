上班是法務、下班偷東西！陸女超市「狂偷櫻桃」 監視器抓包

大陸北京市朝陽區一家超市近日向警方報案，指店內櫻桃頻繁失竊，警方調查後發現，涉案女子竟是一名收入不低的公司法務人員，她趁四下無人拆開包裝把櫻桃倒進包包內，過程被監視器全部拍下。

女子偷櫻桃被監視器拍下。（圖／翻攝新浪微博）

《新京報》報導，根據警方調閱監視器畫面顯示，這名女子進入超市後，刻意選擇無人注意的角落，拆開商品包裝，把櫻桃倒入包包內，其餘商品則照常結帳，藉此掩人耳目。

超市負責人王姓老闆說，這名女子並非初犯，「我們發現她的這種行為不止一次。」他指出，對方最初僅偷竊小盒藍莓，得手後越來越誇張，有次甚至一口氣偷走3盒櫻桃、1個木瓜，散裝乾果、餅乾等商品也不放過。王姓老闆表示，等到超市正式察覺異常並報警時，該女子已累計作案6次。

更令人意外的是，警方調查發現，這名女子有不錯的工作，她在一家公司擔任法務，具備穩定收入與正常消費能力，並非生活困難而犯案。案發後，女子對自身行為懊悔不已，主動提出「以一賠十」的方式進行退賠，希望獲得超市諒解。不過，這名女子仍難逃法網，因觸犯涉嫌盜竊罪已被警方逮捕，案件仍在進一步調查。

