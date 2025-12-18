上班時間沒出現！竹北警分局26歲偵查佐陳屍車內

照片是刑警便帽。資料照



警界憾事！新竹縣竹北警分局一名26歲偵查佐，今（18）日上午8時未依時服勤，同仁開始聯繫並啟動找人機制，調閱車輛辨識系統後，發現該偵查佐的車子，停在竹北福興路一處廟宇前，人在車內已經明顯死亡，死因仍待進一步相驗釐清。

警方初步勘驗現場，未有外力介入跡象。死者原先在派出所服務，今年考上偵查佐，才分發至竹北警分局偵查隊服務2個多月，同仁眼中，他平時工作認真。

今日上午8時，該名偵查佐應到班，但人未現身，同仁開始聯繫，但都找不到人，於是透過車牌查詢，發現車子停在竹北市福興路一處廟宇前，警方到場後，偵查佐已經明顯死亡。

廣告 廣告

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜