上班注意！新北大道緊急交管 「水管挖破」萬戶減壓供水...最快24小時修復

新北新莊2/8水管遭挖破，導致路面積水。讀者提供



新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，沒想到，今天（2／8）上午進行開挖地基時，不慎挖斷自來水主幹管，大量自來水瞬間湧出，淹沒新北大道與五工路口路面造成嚴重積水。新北市長侯友宜到場視察，除了全力搶修，針對明天（2／9）車流，交通局也將進行交管，提醒上班的通勤族，提前了解交通管制，規劃動線。

市府表示，為避免停水已採減壓供水，受影響包括新莊及大新莊地區上萬戶居民，初估管線需24小時才能修復。

另外，交通局表示，受五工路封閉管制影響， 582、835、959、982、橘17、橘21、F202等路線公車不停靠「新北產業園區站」，改道行駛，請乘車民眾往前至五工路上的「五工福慧路口站」候車，並請多加留意公車動態資訊。

廣告 廣告

另外，五工路往新北產業園區方向封閉管制，請往新北產業園區的車輛提前改道由化成路、新知六路或五工二路進入工業區，另用路人行經管制區域請減速慢行，遵循現場警察或義交人員指揮行駛。

新北新莊區新北大道，因事故施工交通管制。新北市府提供

回顧這起意外，發生在今天上午11時20分，工程單位在新莊思源路進行天橋地基工程，不慎挖斷自來水管線，造成自來水大量湧出，並漫延至新北大道外線車道，造成局部嚴重積水，警消據報到場封路交管，自來水公司也趕抵現場辦理搶修工作，目前水勢已減退，但路面仍有積水。

新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，開挖不慎挖斷自來水主幹管，施工進行交管。翻攝新莊區公所臉書

新北交大指出，建議欲行駛新北大道往泰山方向之用路人，提前改道建議如下：

ㄧ、改走新北大道、新知二路或新北大道、化成路行經福慧路前往泰山、五股地區，以避開管制路段。

二、另思源路通往五工路方向，可改走新北大道、新知六路行經福慧路通往五工路，或改走新北大道、五工六路。

新北市表示，事發後已聯繫自來水公司到場搶修，並採取減壓供水，避免民眾停水。初步預估在24小時內完成修復，目前受影響約有上萬戶居民，主要為新莊及大新莊地區。

更多太報報導

《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」