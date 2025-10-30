上班灌5罐啤酒！ 囂張酒駕男拒檢「撞倒警機車」

新北市 / 綜合報導

新北市林口區昨(29)日晚上6點，有酒駕男子拒絕臨檢衝撞警方，這名陳姓修車廠老闆，在上班時喝了5瓶罐裝啤酒後，仍然照常開車返家，在路上遇上員警，發現他滿臉通紅要他受檢，沒想到他卻拒檢逃逸，過程中更衝撞警方，警方一度拔槍喝斥，最終是警方與熱心民眾聯手壓制逮人，後續更測得酒測值高達0.45毫克，遭到送辦。

員警說：「白色自小客，停車。」大馬路上員警騎著機車，不斷朝前方的白色休旅車喝斥，員警說：「停車，停車。」儘管員警已經擋在前面，駕駛仍然不願意下車配合辦案，甚至一度嘗試要鑽縫隙還想逃離現場，後方車輛行車紀錄器拍下，小客車拒檢轉頭想走，直接撞倒員警機車，直到員警拔槍大喊，駕駛才終於乖乖停車打開車門。

從駕駛座被拖了出來，一旁的店家老闆聽聞聲響，直接衝上前協助警方將駕駛制伏在地，員警說：「酒駕，應該是酒駕。」打開車門就聞到濃濃酒味，駕駛話都說不清楚。

男人島餐館老闆李秉樺說：「我們剛好要開店，我們剛好在門口，然後就聽到警車的聲音我們就回頭看，然後就發現警車，騎摩托車把它擋在前面攔下來，我們剛好那剎那就看到他，對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑，然後員警就直接拔槍了。」

原來這名駕駛昨日晚間6點行經新北市林口區麗園一街與麗園路口時，遭到警方臨檢攔查，不過41歲陳姓駕駛無視員警直直往前開，右轉文化一路一段逃逸，但逃沒幾個路口在文化一路一段與四維路口，就被員警追上遭到逮捕，酒測值還高達0.45毫克。

文化派出所副所長張秉鈞說：「經查駕駛為酒駕上路，酒測值達0.45毫克，本分局偵詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。」據了解陳姓駕駛是修車廠老闆，當時下班開車回家，但他上班時就喝了5瓶罐裝啤酒，而且這已經是他第二次酒後上路，如今不只酒駕違規，甚至拒檢衝撞警察恐怕罪加一等。

