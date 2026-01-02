上班第2天就被騙進摩鐵 17歲女會計慘遭老闆性侵

17歲女會計入職第2天就被老闆性侵。示意圖非當事人。取自pexels



高雄市某科技工程行蔡姓負責人，2022年10月雇用一名年僅17歲的少女擔任會計，未料上班第二天，少女就被他以「看工地」為由載往岡山區汽車旅館性侵。案發後少女立即傳訊友人求救並於當晚離職。橋頭地院一審認定蔡男利用職權欺騙涉世未深的員工，判刑3年10個月；蔡男不服上訴，高雄高分院審酌其已支付40萬元和解金並獲得被害人原諒，改判有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

判決指出，40歲的蔡姓男子於2022年10月24日聘用少女擔任會計，隔日午後3時許，他佯稱要帶她前往工地視察，卻半途轉往汽車旅館，要求少女進入房間。進房後，蔡男將少女推倒在床，強行掀衣撫摸胸部，並以手指性侵得逞。少女隨即傳訊友人求救，訊息中提到「他要強姦我」、「他力氣很大」，並於當晚辭職。

警方接獲報案後，傳喚蔡男到案。他坦承有觸碰少女身體及猥褻行為，但否認強制性交，辯稱不知少女不願意，且手指並未插入。

審理中，法官檢視少女與友人的對話紀錄，確認她在案發當下即傳訊求救，且事後不到5分鐘便被蔡男踢出公司群組，顯見其心虛。

橋頭地院一審認定蔡男利用老闆權勢，將年輕員工騙至孤立場所性侵，犯後避重就輕，本應重懲，考量他已與被害人達成40萬元和解並全數給付，判處有期徒刑3年10月。蔡男不服上訴，高雄高分院審酌其認罪態度及賠償責任，撤銷原判，改判3年2月徒刑，尚未定讞。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

