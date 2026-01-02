上班第2天慘遭狼爪！女會計被闆騙「看工地」載摩鐵性侵傳訊：他要強X我

社會中心／高雄報導

A女上班僅第2天，老闆便以「看工地」為藉口，將其載往汽車旅館性侵逞慾。（示意圖，非當事者／翻攝自pixabay )

高雄一名經營工程行的男子，於2022年聘僱一名未滿18歲的少女A擔任會計。豈料A女上班僅第2天，男子便以「看工地」為藉口，將其載往汽車旅館性侵逞慾。橋頭地院審理後，利用職務之便將A女騙出並性侵，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑3年10月。

判決書指出，該男在高雄開設科技工程行，他在2022年10月某日僱用年僅17歲的A女擔任會計。隔日下午15時許，男子向A女謊稱要帶她外出視察工地，A女不疑有他隨車前往，不料男子卻將車直接開進楠梓區某汽車旅館。A女因不敢拒絕而隨同上樓，進房後隨即遭對方推倒在床。男子不顧A女掙扎，強行掀衣撫摸、舔胸，並以將手伸入A女下體進行侵犯，直到A女藉口要上廁所並激烈反抗，男子才罷手將她載回公司。

廣告 廣告

審理期間，男子坦承有碰觸A女身體及利用權勢猥褻，但矢口否認強制性交，辯稱「不知道A女不願意」。然而，法官檢視A女案發後的微信對話紀錄，發現她第一時間就傳訊向友人求救，「他要強X我」、「他力氣很大」；且A女當晚辭職後，男子在短短5分鐘內就將她踢出公司群組，顯見其心虛且早有預備。

法院依據《刑法》解釋，性交定義包含以性器以外之身體部位進入他人性器，男子行為已構成強制性交。法官痛批男子身為雇主，明知A女未成年，竟利用職務之便設局逞慾，造成被害人身心受創。

儘管男子事後與A女及其家屬達成調解，並賠償40萬元，A女父親一度表示願意原諒。但A女在收到賠償後，仍向法院表達「希望判重一點」的心聲。法官審酌男子雖有賠償但避重就輕，且對未成年人犯案應加重其刑，最終依《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》相關規定，判處有期徒刑3年10月，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

竹東分局驚傳憾事！28歲警員宿舍猝死…同事開門見「臥床僵硬」嚇壞

警員執勤未鳴笛與民爆口角怒噴「非帝王條款」遭處分

白修法癱瘓憲法法庭？網瘋傳「114514」玩壞日系迷因：好時代來了

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

