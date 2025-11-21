上班路女駕駛車失控「空中翻滾」 車差1公尺墜落10米深谷

花壇女駕駛上班途中失控翻車，轎車「空中翻滾」驚悚畫面曝。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣花壇鄉台74甲線東外環道21日上午發生一起驚險自撞翻車意外，1名約35歲的女駕駛在上班途中，不明原因突然失控，整輛車猛烈撞上水泥護欄後瞬間彈飛，甚至在空中翻滾數圈，最後四輪朝天、橫倒在慢車道中央。更讓人驚呼的是，事故現場距離橋邊僅有約1公尺之隔，若再偏移一點，車輛極可能墜落10多公尺深的橋下，後果不堪設想。

根據彰化警分局表示，事故發生時間約為上午7點多，是交通最繁忙的上班尖峰時段。女駕駛當時沿著東外環道由花壇前往台中方向行駛，卻突然失控往側邊偏移，猛烈撞擊快、慢車道中間的水泥護欄。巨大的撞擊力將車輛整個拋離地面，畫面宛如電影場景般驚悚，不少後方駕駛目擊整段翻滾過程，皆嚇得不敢置信。

幸運的是，車輛最終停在慢車道中央，而非往橋外墜落。現場車輛距離邊坡護欄僅剩一步之遙，目擊者更直呼「真的是命大！」。

事故發生後，女駕駛雖受到強烈驚嚇，但仍保持清醒，並自行從翻覆的車內爬出，彰化縣消防局獲報後立刻派遣救護人員到場救援，經初步檢查，她頭部受有撕裂傷，所幸意識清楚，生命並無大礙；救護人員在現場為她包紮後，立即將她送往彰化基督教醫院進一步治療。

警方到場後立即協助交通指揮與排除現場，讓車道逐步恢復通行，至於真正的肇事原因，包括是否與疲勞駕駛、道路濕滑或車況異常有關，仍待警方後續深入調查釐清，警方並再次提醒駕駛，上班通勤時千萬不可因趕時間而鬆懈，更應注意車距、集中精神，以免一瞬間的疏忽釀成不可挽回的事故。

