上班路小心！板橋雙十路二段「疑管線破裂」路面大積水

今（24）天早上6點多鄰近上班時間，新北市板橋雙十路二段，疑似自來水管線破管，水流不斷從孔蓋湧出，淹至馬路和人行道，大面積積水，且持續到上午7點多。

水不斷從孔蓋冒出。圖／台視新聞

相關單位獲報立即關閉水閥，水流量雖然減少，不過仍舊影響交通，警方已在事發路段設置三角錐管制，預計得到開挖路面後，才能判斷破管原因，請路過民眾留意路況。

路面大面積淹水。圖／台視新聞

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

