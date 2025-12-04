上班路成惡夢！英國OL搭地鐵通勤 竟遭惡狼列車上性侵

英國一名OL搭地鐵上班，竟被嫌犯在列車上性侵得逞。（示意圖／Pexels）





搭車通勤竟成噩夢！英國一名OL在上班路上，竟被一名男子在地鐵列車上當眾性侵。嫌犯逃亡數日被警方逮捕，日前法院判決出爐。

案發在去年10月上午8時許，正值上班時間，35歲的嫌犯在利物浦街車站（Liverpool Street station）上車，搭乘中央線，並趁著人多擁擠，在列車上性侵一名年約30歲的OL得逞。

驚慌失措的OL立刻透過簡訊向英國交通警察局（BTP），當局立刻佈下層層警網。一名員警在倫敦國王十字車站鷹眼認出嫌犯，立刻將人當場拘捕。

嫌犯遭逮後，對犯行坦承不諱，法院於當地時間11月25日判處他須監禁26週，並繳付187英鎊（約新台幣7,814元）的附加費，未來10年內，都須依規定向警方報到，登記其個人資料並受警方監管。

