上班路變修羅場！彰化崙美路清晨4車連環摔 超車失誤害3騎士倒成一片

彰化市崙美路6日上午上班時段發生一起4車連環事故，現場一度造成車流回堵，讓經過的民眾驚呼「差一秒就換我！」，根據警方初步調查，事故疑因駕駛在直行道路上貿然超車，結果與反向來車相撞，導致後方騎士無法閃避接續撞上，形成多輛車倒地的交通意外。

警方指出，54歲的何姓男子駕駛一輛自小客車，沿崙美路由南向北直行時，疑似為了超越前方車輛，突然切入對向車道，但就在此時正沿崙美路由北向南直行的45歲張姓騎士迎面而來，雙方來不及反應便猛烈碰撞。張姓騎士被撞倒在地，倒地的機車橫躺在路中央，路況瞬間混亂。

而就在這個瞬間，緊跟在後的31歲陳姓騎士與35歲武姓騎士，亦是由北向南行駛，因反應時間不足、閃避不及，先後撞上倒地車輛，現場接連傳出多聲衝擊聲，機車零件散落一地，旁人見狀趕緊報警求助，救護人員到場後立即將張姓騎士與武姓騎士送醫救治。

在送醫傷況方面，張姓騎士與武姓騎士手腳均有多處擦挫傷，而何姓駕駛與陳姓騎士則幸無大礙。車輛部分，何男駕駛的汽車右側車身受損，張姓騎士的機車前車頭毀損相當嚴重，警方進行酒測後，4人酒測值皆為0.00mg/L，排除酒駕因素。

目前警方已著手調查事故肇因，包含當時車速、路況視線及超車判斷是否符合交通安全規範，警方也提醒，超車動作須在安全條件允許下進行，若強行跨線或忽視來車，不僅危及自身安全，更可能造成他人受傷甚至意外。

