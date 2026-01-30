上班途中多了一個兒子？她只想上廁所「突感異物滑出」 自己懷孕竟不知道

美國愛荷華州聯邦快遞女員工正在結束夜班準備下班，未料如廁時突然產子，事後笑稱「產下聯邦快遞寶寶」。（圖／翻攝自Google Map、YT， @kens5）

美國愛荷華州日前發生一起罕見又驚奇的生產事件。一名在聯邦快遞（FedEx）工作的女員工竟在值勤期間、如廁時突然臨盆，當場產下男嬰，過程完全超出她預料。所幸急救人員及時到場協助，母子平安無恙。

布倫伯格與剛出生的兒子奧尼克斯．金．伊斯特利，目前母子健康穩定。（圖／翻攝自X，@People_Parents）

根據《People》雜誌與美國媒體《KCCI》、《KENS 5》報導，這起事件發生於1月26日早上約8點，地點在愛荷華州格里姆斯（Grimes）一處FedEx設施。當時這名名叫布倫柏格（Amethyst Blumberg）的女子正準備結束夜班，卻在早上8點左右感覺強烈便意，趕緊前往廁所。

她表示，「我坐在馬桶上，結果完全起不來，後來一摸才發現是寶寶的頭出來了！」她隨即開門呼救，同事幫忙聯絡急救單位。約莫幾分鐘後，約翰斯頓格里姆斯消防隊（Johnston-Grimes Fire District）趕抵現場，醫護人員在8點29分到達，4分鐘後，寶寶順利誕生。

據消防員皮爾森（Nick Pearson）表示，「這份工作什麼都見過，雖然不太驚訝，但很高興母子都健康。」這名男嬰被命名為奧尼克斯金伊斯特利（Onyx King Easterlie），出生時體重約2960公克，身長約48公分，這對母子隨後被送往醫院檢查，身體狀況良好，正在休養中。

布倫柏格坦言，這次懷孕與她第一次懷孕經歷完全不同，「第一胎我什麼症狀都有，但這次完全沒有，我還因為工作時太累而持續瘦身。」布倫柏格補充，唯一的徵兆是在最後一刻出現腰痛與下墜感，「當他要出生時，我才真正感覺到他在移動。」她笑說，這個孩子可稱得上是「我們的FedEx寶寶」，並形容兒子「非常完美」。

