上班途中巧遇嚴重車禍 桃園消防林崇安出手急救2位OHCA騎士

桃園市平鎮區陸橋南路11月29日上午發生一起預拌水泥車與機車擦撞事故，兩名騎士76歲男性及49歲女性當場呈現OHCA，其中一名患者安全帽更遭擠壓變形，情況危急。所幸路過現場的桃園市消防局第二大隊幼獅分隊小隊長林崇安立即停車投入搶救，先排除危險、再替兩名傷者施作CPR，並指揮後續救護進場，全力爭取黃金救援時間。

林崇安也在現場負責指揮後續到達的救護人員。

事故發生時，林崇安恰巧路過準備上班，他立即停車上前，先確認兩輛車體是否穩固並排除現場危險因子，隨即對兩名無生命跡象的患者展開初步評估，並主動執行CPR。於此同時，林崇安也在現場負責指揮後續到達的救護人員，包括協調急救分工、患者處置要點與現場安全控管。救護單位正式接手後，他仍全程協助並陪同患者送醫。

林崇安補充表示，身為消防及救護人員，對突發事故的敏感度與警覺性本就高於一般民眾，能在第一時間迅速掌握現場、保持冷靜，都是長期訓練的成果。他也提醒民眾行車須保持警覺，事故發生時更應避免圍觀或干擾救援，以讓第一線人員能在最短時間內提供患者有效的處置。

