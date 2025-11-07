上班途中突遇砂石車「鐵架攻擊」台中警方循線揪出肇事駕駛

【警政時報 林家嘉／台中報導】台中市政府警察局第四分局日前偵破一起離奇交通事故。一名周姓男子（76年次）駕駛自小客車行經南屯區向上路時，前方砂石車突然向左偏駛，隨即防捲入裝置欄杆如「鐵架攻擊」般直撲而來，周男毫無反應時間，車頭當場重擊受損。所幸未釀人員傷亡，但突如其來的驚險畫面讓他心有餘悸，立即報警求助。

掉落在道路上的防捲入裝置欄杆，因鬆脫飛出導致自小客車受損。（圖／記者林家嘉翻攝）

中市警四分局交通分隊警員黃鈺銘獲報後，立即調閱沿線監視畫面與行車紀錄器，並逐一聯繫近30名駕駛人。最終在熱心民眾協助下，成功鎖定肇事砂石車駕駛饒男（46年次），通知其到案說明。饒男供稱行車途中曾聽見異響並見煙塵，但因快車道車流繁忙未敢停車，警方依法對其開罰，並提醒駕駛上路前應確實檢查車況。

中市警四分局呼籲，車輛附著物若脫落或不穩妥，最高可處新臺幣6,000元罰鍰並責令改善或禁止通行，駕駛人應養成例行檢查習慣，確保行車安全、避免悲劇重演。

