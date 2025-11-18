上班途中遇劫! 貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡
中部中心/王俞斐、林韋志、張家維 台中南投報導
台中北屯區18日上午6點多，發生死亡車禍，右轉物流車和直行雙載機車騎士，發生碰撞，機車兩人雙雙受困車底，其中騎士被救出時頭部變形明顯死亡；另外在南投則是有婦人被闖紅燈砂石車撞上，幸好婦人命大，沒有被捲到車底，熱心民眾合力抬機車。
上班途中遇劫!貨車撞直行雙載機車 機車騎士身亡(圖/民眾提供)
驚悚畫面曝光！白色物流車，路口迴轉後，準備右轉進入巷內送貨，卻和同向直行機車發生碰撞，機車兩人，連人帶車被捲入車底。消防人員，使用破壞器材，救出受困車底的兩人，其中一人，頭部變形，已經明顯死亡沒有送醫，另一名女乘客，全身多處擦挫傷，臉上血跡斑斑，救護人員，替他進行急救處置，送往醫院救治。
機車雙載兩人是同事關係正要前往上班 途中遭遇死劫造成一死一傷(圖/民視覺新聞)
死亡車禍，發生在18日早上六點多，台中市北屯區松竹路一段，據了解機車雙載兩人，是同事關係，當時正要前往上班，沒想到途中遭遇死劫，34歲古姓女騎士，傷重不治，釀成一死一傷悲劇。
南投婦人綠燈起步被闖紅燈的砂石車撞上 幸好婦人命大沒有被捲入車底(圖/民眾提供)
在南投，同樣也有驚險瞬間，待轉區的婦人，綠燈起步，被闖紅燈的砂石車，猛力撞上，幸好婦人命大，沒有被捲入車底，但她被機車重壓在地，三位熱心民眾，趕緊上前替他解圍。事發在南投草屯鎮草溪路，73歲婦人，一度意識模糊，無法正常應對，幸好送醫後沒有生命危險，只是驚險瞬間，真的讓人捏把冷汗，警方也將對肇事駕駛開罰。
更多民視新聞報導
拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆
離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治
芬普尼毒蛋燒不停! 彰檢搜蛋行帶回負責人 訊後20萬交保
其他人也在看
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
火燒大樓險困17人！ 鄰曝災前傳爭吵 可疑影片曝
彰化縣 / 綜合報導 彰化市中華西路一棟住宅大樓16日清晨發生火警，火勢一度相當猛烈，擋住大樓出入口，民眾無法逃生，陸續救出17名受困的住戶，還好都無生命危險，警方初步了解起火點，是停放在騎樓的機車，附近鄰居透露，發生火災前有聽到爭吵聲，而監視器畫面曝光，當時一台車開進巷弄，一名女子下車滑手機，5分鐘後就發生火警，但過程並沒有人吵架，詳細的起火原因還有待調查釐清。 大樓的騎樓竄出橘色火光，火勢相當猛烈，伴隨濃濃黑煙，火警就發生在16日清晨，彰化市中華西路一棟住宅大樓，當時住戶都在睡夢中，附近鄰居透露，在半夜聽到疑似爭吵聲，不久後，騎樓機車就起火燃燒，監視器畫面也曝光，凌晨3點40分，一輛車開進巷弄，一名女生下車滑手機後離開，3點45分大樓就起火，不過沒有拍下有人吵架。附近鄰居說：「我起來就看到二樓在打火，這樣子。」火警發生的突然，當時住戶都在睡夢中，加上濃煙從騎樓沿著樓梯向上竄，正在住戶猶豫，要不要往樓下跑時，火場外的消防員，依照火場逃生口訣，小火快逃濃煙關門，消防人員第一時間，要住戶待在屋內。後續每個樓層搜索，總共救出17名住戶，嗆傷送醫，還好都沒有生命危險。彰化消防分隊長楊師融說：「因為火的部分只有在一樓，只有煙的部分有向上竄的情形，請他們先把窗戶關起來，到房間之後盡量拿毛巾把門縫窗戶縫去做塞住，不要讓煙進到房間裡面。」停放在一樓騎樓的機車，不明原因起火燃燒，有沒有可能是遭縱火，但從監視器畫面，並沒有看到有人吵架，詳細的起火原因，還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 32非法礦工罹難
[NOWnews今日新聞]非洲中部國家剛果民主共和國（民主剛果，DRC）東南部礦場發生嚴重事故。一名當地官員表示，該礦場的橋樑因人群過度擁擠而坍塌，造成至少32名非法礦工死亡，搜救行動仍在持續。綜合美...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北士林火鍋店火警！加蓋鐵皮濃煙直竄天際
台北士林火鍋店火警！加蓋鐵皮濃煙直竄天際EBC東森新聞 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 22 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」EBC東森新聞 ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃
健康資訊普及，越來越多人知道堅果有益健康，但醫師李思賢表示，黃麴毒素是最強的天然肝癌致癌物之一，因此，保持食物乾燥、避免食用發霉的食物，是最有效的預防方式，「我自己平時不吃花生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前