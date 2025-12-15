上班途中遇死劫！淡水2機車碰撞...護理師頭部重創不治 無照男辯「正要去考駕照」遭送辦

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

新北市淡水區今（15）日上午發生一起死亡車禍，一名43歲郭姓男子騎機車行經淡金路時，突從外側車道右轉，後方54歲吳姓女騎士疑煞車不及、發生碰撞，吳女因撞擊力道過大，頭部嚴重受創，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治，郭男則擦傷無大礙；經警方到場了解，死者吳女是名護理師，當時正要前往北市醫院上班，而雙方均無酒駕，不過吳男駕照為註銷狀態，屬無照駕駛，詢後依過失致死罪嫌送辦。

新北市淡水區今（15）日發生死亡車禍，護理師吳女頭部重創、送醫不治 。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發在今上午10時許，當時郭男騎乘機車沿淡金路往台北方向行駛，行經淡金路199-1號前，欲從外側車道右轉至路邊，後方同向的吳姓女子疑閃避不及撞上，2人雙雙倒地，吳女頭部落地重創，當場無呼吸心跳，雖緊急送往淡水馬偕醫院搶救，但仍回天乏術，郭男則是四肢輕微擦挫傷、無生命危險，經實施酒測，酒測值為0，詳細事故原因與肇責尚待調查釐清。

經警方初步調查，吳女在台北市醫院擔任護理師，事故當時正要前往醫院上班，不料竟在途中遭遇死劫，而郭男的駕照處註銷狀態，他竟供稱「事發前正要去考駕照」。警方詢後依過失致死罪嫌將郭男移送士林地檢署偵辦。

