南部中心／洪明生 屏東報導

屏東一名男子6日騎車上班途中，天外突然飛來一隻疑似野雁，高速撞上他的安全帽，讓他當場頭暈目眩，被撞男子說到底是什麼鳥運氣，差點就成為被鳥擊落的男人，而因巨大撞擊力道當場失去生命跡象的飛禽，一查發現應，該是一隻有人眷養的菜鴨。

上班途中驚見天外飛鴨！ 屏東騎士遭「突襲」險摔車

到底什麼鳥運氣，騎士上班突然遭"菜鴨"撞擊。（圖／翻攝照片）

屏東一名男子騎車準備上班，這時畫面左方就看到一個黑影出現，緊接著飛到馬路直接撞上這名騎士，所幸當時車速不快，騎士還能穩住龍頭沒有摔車，但巨大撞擊力道讓他真的是頭暈目眩。遭撞騎士說，牠飛過來已經到我的頭部了，我就趕快頭往下，牠就整個頭撞上去，哇整個好像幾十公斤的東西打到頭上。騎士直呼這是什麼鳥運氣，騎車都能差點被鳥擊落，穩住車身後的他迴轉來查看，肇事者躺在地上，已經失去了生命跡象，仔細詢問專家後研判，這應該是一隻有人眷養的菜鴨。遭撞騎士說，很大一隻大概應該有三、四十斤有，從來沒有想過被這麼大的鳥擊落過。騎士就醫後，頭部有挫傷所幸沒有大礙，但天外飛來的菜鴨，也讓他笑稱公司尾牙，他應該可以抽到第一特獎。

上班途中驚見天外飛鴨！ 屏東騎士遭「突襲」險摔車

屏東騎士遭天外飛來菜鴨撞擊，騎士頭暈目眩就醫，肇事"菜鴨"當場OCHA。（圖／翻攝照片）

其實在屏東，動物走失或是疑似被棄養的狀況還不少，野生動物救傷中心內不管是天上飛的、地上跑的，還是水裡游的全都有，這隻烏龜是水溝撿來，還有這隻在路邊被發現，直接帶到警局的黑山羊。屏東縣政府動保科長李繼雅：「比較多的還是屏東縣的民眾，可能在路上撿到雞鴨鵝牛羊都有收過，梅花鹿也有收過。」動保科說，收容的動物中貓狗是最常見，過去還曾收過浣熊，他們都會細心照顧，期盼飼主可以來帶回，或者等愛心人士認養，呼籲民眾愛牠們就不要棄養，也要細心照顧別讓牠們隨處亂跑，否則就會出現這種，菜鴨飛出撞擊騎士，導致一死一傷的意外。

