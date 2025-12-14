上班途中「連二嚴重撞擊」！ 台中移工魂斷異鄉

今（14）日清晨7時20分，台中市南屯區文山三街與嶺東路口發生一起重大車禍。一名30歲的菲律賓籍男移工，騎車準備前往矽品彰化廠上班，直行途中疑似遭轉彎汽車未禮讓，煞車不及撞上該車後又衝撞電線桿，當場失去生命跡象，緊急送醫後宣告不治。

車禍現場。（圖／民眾提供）

事故發生後，台中市消防局立即派遣春社分隊趕赴現場進行搶救。救護人員抵達時發現男子傷勢嚴重，隨即將他緊急送往惠中林新醫院急救，但經醫護人員全力搶救後，仍宣告不治。由於撞擊力道相當強烈，現場留下明顯的碰撞痕跡，令人不忍卒睹。

台中市近期交通事故頻傳，凸顯出道路安全的重要性。警方呼籲所有用路人應謹慎駕駛，特別是在路口轉彎時務必禮讓直行車輛，避免憾事再度發生。本起事故的詳細肇事原因，目前由轄區第四分局持續調查釐清中。

