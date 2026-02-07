上班通勤1小時值得嗎？「這地區」員工狂哀號：塞車就占一半

一名網友好奇詢問，台灣是否有人上班通勤超過1小時？示意圖／翻攝自photoAC

上班族在選擇工作時，通勤時間多寡可能會影響決定。一名網友在PTT中發布貼文，表示日本上班族一天通勤2小時的大有人在，因此好奇詢問，台灣是否有人每天上班到公司會需要超過1小時？貼文曝光後，引發網友熱議。

台灣有人上班通勤超過1小時？「1地區」員工哀號

一名網友在PTT中發布貼文，表示據說在日本一天通勤單趟超過2小時的大有人在，因此好奇台灣是否有人上班到公司就要超過1小時？原PO接著說，若是女生還要早起化妝更累，「這樣生活不累嗎？有人介意嗎？單趟通勤超過一小時都在想什麼」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為每天早上通勤1小時的人很多，「需要住淡海豪宅的來回答」、「我前份工作單趟90分鐘，現在單趟45分」、「身邊很多1時30分以上」、「遇過台北到新竹上班的，宜蘭到台北上班的更是一堆」。另有網友指出，塞車可能是導致通勤時間延長的主要因素，「很多吧，上下班時間塞車的話沒多遠也1小時」、「雙北通勤不塞車3、40分的路，上下班時開車大概都要1個小時」。

此外，也有不少人提到竹科的員工通勤時間都很長，「單程一小時很長嗎？科學園區的含塞車有一半吧」、「南港通勤竹科」、「竹科加上塞車時間應該都不只了吧」、「竹科一堆北竹通勤的」、「竹科日常不是嗎」。

事實上，過去曾有位月薪3.6萬的網友在Dcard中發文詢問，如果上下班時間通勤超過30分鐘，再加上主管情緒陰晴不定，好奇詢問是否要換工作？

對此，大多數網友認為，通勤時間太長的話等於平均時薪下降，紛紛表示，「通勤時間太長等於平均時薪下降」、「通勤距離去跟薪水評估，覺得不合適換就對了」。不過，也有人認為通勤時間長短不是重點，職場環境則更加重要。



