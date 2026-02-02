上班逛色情網 南投檢察官受處分

南投地檢署吳姓檢察官，因去年上班時「忙裡偷閒」，用公務電腦瀏覽色情網站「輕鬆一下」，被資訊人員發現，南投地檢以吳員危害地檢署資訊安全，移請檢察官評鑑委員會進行評鑑，檢評會 評議認為，吳員兩度罔顧地檢署資訊安全，上網瀏覽色情網站之行為不檢，但審酌其瀏覽網站時間不長，尚未達重大違法亂紀程度，決議評鑑不成立，移請南投地檢署依法處分。

南投地檢署指出，南投地檢署於民國114年4月召開資安會議，宣導全體同仁應避免使用公務電腦造訪不當網站，但吳姓檢察官竟分別於114年7月11日下午4時12分至45分、7月16日下午6時12分至26分，以公務電腦瀏覽色情網站，致遭病毒攻擊危害機關資訊安全事件，依《法官法》規定，將吳移請檢評會進行評鑑。

檢評會認為，依據法務部及所屬機關資訊安全作業規定，對於網路使用「上班期間不應連結非公務需要之網站，並避免連結惡意網站或釣魚網站…」，但吳姓檢察官於114年7月上班時間從事公務以外之行為，以公務電腦瀏覽「非公務需要之網站」的色情網站。經資訊人員告知，吳5天後仍再瀏覽色情網站，致公務電腦有遭病毒攻擊危害之虞，讓機關陷於資安風險之中。

檢評會評議認為，吳姓檢察官二度罔顧檢察機關資訊安全之重要性，其觀看色情網站之行為不檢，且未盡工作職責致有怠於職務情事，但考量其瀏覽色情網站時間不長，相較於其他重大違法亂紀情事，影響程度尚屬輕微，尚未達《法官法》規定情節重大的程度，因此決議評鑑不成立。

不過，檢評會為使吳姓檢察官警惕，依據《法官法》規定，移請行政監督權人（即南投地檢署）依法為適當處分。