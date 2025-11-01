上班遇死劫！騎士疑自摔撞貨車 慘跌奪命

水電工騎士上班途中自摔，慘跌撞擊頭部，送醫不治。（圖／TVBS）

新北市中和環河西路1號發生一起致命車禍，一名32歲王姓水電工在趕往新店工作途中不幸自摔並撞上貨車前輪，頭部遭受嚴重撞擊，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治。事故發生在早上7點多，地點位於道路從雙線縮減為單線處，可能是騎士與貨車距離過近所致。58歲蔣姓貨車駕駛表示當時並未察覺有人跌倒，直到感受到碰撞才發現意外發生，目前已被依過失致死罪送辦。

事故現場留下大片血跡，騎士摔倒時撞擊力道極大，鞋子被彈飛散落在現場，頭部受到嚴重撞擊。目擊者描述，當他看到現場時，已有一台機車倒在路旁，救護人員正在為傷者進行心肺復甦術。目擊者表示，救援人員持續為傷者進行心肺復甦，「兩三個人輪流一直按」，且地上有大量血跡，情況十分嚴重。

有目擊者推測，這起事故可能與疲勞駕駛有關，「感覺比較像疲勞駕駛，然後騎車騎一騎就自己跌倒自摔」，並表示當時並未聽到碰撞聲。事發地點位於新北市環河西路三段下橋處，該處道路從原本的兩線道縮減成一線道，不排除是因為騎士與貨車靠得太近才釀成意外。

蔣姓貨車駕駛表示，事發當天早上他正要載運鴿子飼料前往宜蘭，當下完全沒有發現有人跌倒，是感受到碰撞才意識到發生意外。由於死者跌倒時有撞到貨車，貨車駕駛被帶回派出所釐清，並依過失致死罪移送。

王姓騎士是一名水電工，事發當天早上7點多從板橋住家騎車前往新店工作，卻在途中遇上不幸。至於騎士自摔與貨車駕駛責任之間的因果關係，以及是否有過失導致這起悲劇，仍需交由法院進一步判定。

