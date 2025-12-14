上班頻請1小時病假5次惹議！腸躁症員工遭主管質疑「太常請假」 網曝1招

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名科技業員工因腸躁症症狀反覆發作，早晨常臨時腹痛腹瀉，近1個月曾5度請了1小時病假調整狀況，仍能準時完成工作，但卻遭主管認為請假「太頻繁」，員工無奈分享於網路，引發許多上班族共鳴「一個月5小時根本就不多」、「不然早點去公司，帶薪拉屎」。

一名科技業員工因腸躁症早晨常臨時腹痛腹瀉，近1個月曾5度請了1小時病假調整狀況，仍能準時完成工作，但卻遭主管認為請假「太頻繁」，員工無奈。（示意圖／unsplash）

一名網友在Dcard發文表示，自己具腸躁症體質，每逢壓力或飲食變化就可能在早晨出現急性腹痛與腹瀉，無法準時出門進公司，因此只能請1小時病假調整身體狀況，他說明過去1個月共請了5次、累計5小時，工作內容又與同事的重疊度不高，主要任務都能如期完成，沒有延誤或造成團隊負擔。

廣告 廣告

然而主管仍覺得他「請假太頻繁」，讓他感到困惑與挫折，認為請假的原因是突發症狀，並非怠惰或規劃不當，他坦言不知還能如何改善，因為腸躁症難以完全預測，身體不適時硬撐也影響專注與工作品質。

貼文曝光後，引來不少上班族留言討論，有人分析，「我個人也是幾乎每天拉肚子，從小就這樣，出社會工作也是常常早上要請假，我覺得直接跟主管說清楚，而且也是依法請假，跟他講是告知他不是詢問他」、「一個月5小時根本就不多……只是分次請，主管體感覺得多而已」、「跟公司談申請改出勤時間阿，晚一小時上班，晚一小時下班」、「你可以跟你上司反映，說你沒有影響工作，請上司包容你一下」、「先處理腸胃的問題吧，如果平常在外面腸躁也很麻煩，看要不要吃中藥調理」。

也有人表示直接去公司上就好，「不然早點去公司，帶薪拉屎」、「我也是拉肚子人，每天都準時打完卡直奔廁所，舒服」、「贊成到公司打完卡後奔廁所～我同事就是這樣，每天去上好幾次而且每次都要半小時」、「我平均帶薪拉屎一小時」。

更多FTNN新聞網報導

見新同事上班像碰運氣？2個月請假18天半 她傻眼：到底為什麼要來應徵

長榮空服員猝逝延燒！醫院工會揭「請假有罪」潛規則 點名獎金考核制度不人道

長榮高層集體當機！記者火力全開提4問 網開酸：不如問ChatGPT

