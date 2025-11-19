上班2小時月領33K！她1原因氣炸想離職 一票人傻眼：爽缺難尋

生活中心／王文承報導

一名女子某次準備打掃時，因廁所還蠻乾淨，她打算下週再掃，沒想到一位阿姨仍主動幫忙清潔，結果會計得知此事後，直接指責她沒有負責好自己工作崗位，讓她忍不住想離職。（圖／翻攝自Pixabay）

現今經濟壓力龐大，加上美國總統川普揮出關稅大刀，導致許多公司需要縮編人力或節省開銷，可能會要求員工負責打掃環境衛生。一名女子表示，她在某家傳產公司工作，每位員工都有固定掃地區域，她負責丟垃圾、刷地漂白。某次準備打掃時，因廁所還蠻乾淨，她打算下週再掃，沒想到一位阿姨仍主動幫忙清潔，結果會計得知此事後，直接指責她沒有負責好自己工作崗位，讓她忍不住想離職，貼文曝光後，引起網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她的工作月薪33K、每天工作不超過2小時，是相當輕鬆的工作，但每個人都有固定掃地區域。她負責丟廁所垃圾、刷地漂白，由於廁所乾淨，她打算下週再掃，但碰巧有位阿姨主動幫忙清潔，她本想阻止，但阿姨表示沒關係，下次她再掃即可。

沒想到，負責安排任務的會計得知後，竟特別打電話指責她：「妳知道自己的工作內容是什麼嗎？為什麼要讓別人做自己該做的事？」讓她相當傻眼。除了打掃以外，會計過去也經常挑剔她，要求她「沒事找事做」，態度相當糟糕，使她忍不住直呼想離職。

貼文曝光後，掀起網友熱議，「爽缺難尋，同事問題到哪裡都有，左耳進右耳出即可」、「爽缺就繼續做呀，雜音一律左耳進右耳出」、「老女人 又是會計職位的 特別特別機車喔」、「她又不是妳上司，妳幹嘛理她，爽缺真的要珍惜⋯⋯

」、「不要衝動想離職，當作你遇到吃飽太閒的瘋子，沒有必要往心裡面去，不值得。」、「我覺得不要理她耶，事情有做完就好啦」。

