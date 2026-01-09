上百人清晨上山終盼到 大關山隧道一帶下雪

〔記者劉人瑋／台東報導〕不只南橫山區3千公尺高的嘉明湖山屋，今天早上連海拔2722公尺高的大關山隧道一帶也下起大雪，上百位民眾興奮欣賞雪景，慶幸「不枉費天沒亮就出發上山，終於等到了」。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」今晨發文指出，持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，昨深夜11時50分台北站氣溫已量測到10.4度，今年首波寒流達標，不過，最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨。

廣告 廣告

受到近日台灣各地高山降雪影響，甚至較鄰近的嘉明湖山屋也降雪，最近天還沒亮，就有大批民眾開車上山等雪，甚至南橫山區直到向陽的路邊，常常可見民眾在車內過夜，直到天亮、可通行至大關山，今早9時許，就有民眾等來自己今年第一場雪，不少民眾興奮拍照，慶幸「還好南橫有通」、「自己的等待沒有白費」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中生數學解不出！路人阿北教她2小時 網友認出身分：中頭獎

「老蔣忘了刪D槽！」蔣介石日記解密揭超色自白 網嘲：社死現場

早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

