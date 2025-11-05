上百家貓被送到水庫放生「放大悲咒害跳水」慘死 網砲轟：假慈悲

大陸出現可惡的放生者到水庫放生上百隻小貓咪，害部分貓咪受驚後跳水慘死。（圖／翻攝自微博／韓路）

把家貓放生根本要害死牠們！最近大陸廣東清遠市清城區迎咀水庫出現一群人，帶著上百隻小貓到水源保護區放生，還邊放「大悲咒」，導致部分貓咪嚇到跳入水中，甚至有多隻溺斃。相關畫面在網上曝光後，掀起陸網友撻伐，警方及相關部門已介入調查，仍再追查放生者的身分。

根據陸媒《紅星新聞》報導，一名來自廣東清遠市清城區的阮先生指出，11月1日他與友人到迎咀水庫附近遊玩，但突然撞見一群人拿著麻布袋，突然朝樹叢和草地間放出上百隻小貓，現場相當混亂；阮先生還注意到，那群人還放了大悲咒，導致有部分貓咪嚇到跳進水中，有的成功救起，但還有些已經奄奄一息。

也有其他目擊者指出，部分落水貓咪在水中疑似游到體力衰竭，接近溺水虛脫狀態，「我們把牠們救起來的時候，牠們已經沒有掙扎」，對此，他們痛批放生者表面上放生還播大悲咒看似積德，現實是讓牠們處於危險之中。而陸網各大論壇瘋傳相關影片，上頭還有介紹「今天放生貓5444斤（約2722公斤）、共1120隻」，但此事件在網上發酵後，影片已被刪除或下架。

地方政府表示，11月1日下午已接獲報案，目前已由多部門聯合處理，包括救助落水及岸邊貓咪，並透過監控追查放生者。水庫管理所則指出，部分貓已躲入水庫周邊林地，救援行動持續進行，並證實該地屬於「飲用水水源地一級保護區」，恐怕會造成水源汙染。

報導中也提到，這並非迎咀水庫首次出現放生貓事件，2023年8月底水庫水源保護區曾驚現大量病死貓，現場約60隻死貓與100多隻活貓，多數貓咪瘦弱、攜帶病毒，部分已因飢餓或疾病死亡，最後由志願者送往附近的貓咪救助站處理。

