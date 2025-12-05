上百艘陸艦集結 府：總統已責請相關單位完整回報 國家安全無虞

陸艦上百艘集結 府：總統已責請相關單位完整回報 國家安全無虞。曾薏蘋攝

媒體報導，大陸在東亞集結上百艘的船艦，總統府發言人郭雅慧今被問到，此情勢對台灣的軍事局勢有什麼樣的影響時表示，總統府已有相關掌握，總統已責請相關單位要有完整回報，國家安全無虞。

郭雅慧指出，這樣的軍事行動，其實並不僅僅只有侷限在印太區域上，它的分布呢是從黃海以南，還有在釣魚台的東海往南海的方向，甚至於在整個西太平洋都有所分布，這確實對於印太還有整個區域，是造成了威脅跟影響的。

郭雅慧指出，目前總統府及相關單位都有注意到相關的報導，總統也責請國防部，還有國安相關單位，都要有完整的掌握即時的回報。國家的安全無虞，這部分國人可以安心，也有信心可以把這部分做好。

郭雅慧也呼籲，中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。至於台灣作為市區域當中負責任的一員，也會持續跟各友盟、各友邦保持聯繫與合作，共同來維護印太跟維護在區域當中的和平穩定安全。

