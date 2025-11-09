上百隻獅虎困廢棄動物園！5年死一半

▲阿根廷一處動物園關閉後全賴前員工無薪義務照料上百隻未被轉移的老虎、獅子、熊等大型動物，結果過半數動物因生活環境惡劣死去。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近日法國一處海洋公園在關閉後如何安置虎鯨引發關注，無獨有偶，阿根廷也有一處動物園面臨類似問題，動物園關閉後全賴前員工無薪義務照料上百隻未被轉移的老虎、獅子等大型動物，直到近日才有動物救援組織介入接手，結果發現過半數已因生活環境惡劣死去。

根據《美聯社》報導，位在阿根廷布宜諾斯艾利斯郊區盧漢動物園（Lujan Zoo），以允許遊客近距離觸摸老虎和獅子並與牠們合影聞名，但被認為管理上存在安全問題，於是2020年遭阿根廷政府勒令關閉。閉園後有136隻大型動物未能轉移到他處，全靠失業的員工暫時義務照顧。

然而，這一暫時照料就是5年，阿根廷各地政府對於安置大型動物都有不同的規定，最終結果就是轉移工作陷入僵局，動物們只能一直待在廢棄的動物園內，僅憑前員工義務照料根本不足以維護上百隻大型動物的基本生活，動物救援組織「四爪」（Four Paws）近日介入後發現，如今園內僅剩62隻大型動物存活，超過半數已經死亡。

這些動物多數是死於營養不良導致的疾病、以及打架造成的傷口缺乏醫療護理導致的感染，還有生活在狹小環境中的壓力導致的器官衰竭。

動物救援組織人士表示，有7隻獅子擠在一處只有4平方公尺大小的籠子，「說過度擁擠都已經是輕描淡寫了」，且還有老虎與獅子同住一地這種在自然界中絕不可能出現的狀況，導致動物們經常因打架而受傷，動物救援組織人士還發現，大多數動物都沒有接種疫苗、絕育或植入用於識別的晶片。

四爪動物救援組織已經正式與阿根廷政府簽定備忘錄，接手盧漢動物園僅存動物的後續照顧，在對每隻動物進行評估後，將安排將牠們轉移到其他更廣闊、更自然的家園。

