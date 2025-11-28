上百隻「天竺鼠」同時懷孕！動物園緊急加開園區意外爆紅

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

英國沃里克郡一處動物園近年出現「天竺鼠大軍」的奇特景象，園區內上百隻毛茸茸的小生命每天快樂地奔跑與互動，不僅成為遊客熱門的拍照打卡點，也意外替園區帶來大量話題，然而這片熱鬧景象背後，其實源自一隻名叫「蘭迪」的公天竺鼠，以及一段令人哭笑不得的繁衍故事。

根據外媒報導，最初這座園區內並沒有如此龐大的天竺鼠群，多年前一名飼養員注意到年僅兩歲的「蘭迪」突然快速消瘦，原以為牠可能生病，便立即安排了檢查，結果檢查結果卻顯示牠的身體並無大礙，只是因過度耗費體力導致虛脫。

飼養員進一步追查後，才赫然發現「蘭迪」不知何時偷偷越過柵欄，闖進母天竺鼠生活區後便「當起皇帝」，一連展開三週的後宮生活，並在短短21天內，造成園內所有一百隻母鼠幾乎全數懷孕，讓園方感到震驚不已。

動物園連忙緊急擴展，現在園區內的天竺鼠幾乎全出自「蘭迪」的血統

(示意圖/Unsplash)

以天竺鼠一胎至少四隻寶寶來計算，「蘭迪」瞬間成為四百多隻小天竺鼠的父親，園方面對這突如其來的鼠口激增，只能緊急擴建生活空間與增設設施，從原本普通的展區擴張至如今規模龐大的「天竺鼠王國」。

現在園區內的天竺鼠幾乎全出自「蘭迪」的血統，而這段光榮又瘋狂的繁殖傳說在網路流傳後掀起熱議，讓許多網友紛紛笑翻留言「根本是鼠界傳奇」、「史上最強種鼠」、「天竺鼠王朝開國之父」，也有人表示動物園應該要為「蘭迪」立碑，以紀念牠的特殊榮耀，以及幫助園區帶來的熱度與人潮。