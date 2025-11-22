上空全裸！59歲美魔女「只靠頭髮遮點」大尺度性感照流出 側乳被看光

娛樂中心／綜合報導

有著「凍齡美魔女」封號的59歲胡文英，擁有火辣身材的她，不時就會在社群中分享生活點滴，今（22日）曝光一組穿著白襪，上空全裸僅用頭髮遮點的辣照，讓網友看得大飽眼福。

從畫面中可以看到，胡文英放下一頭柔順的長髮，眼神直勾勾盯著鏡頭，放出滿滿的電力，下身以白襪搭配黑色高跟鞋的穿搭，讓她流露滿滿魅力。

沒想到胡文英下一張側面照更為火辣，僅用頭髮遮點的她，渾圓側乳若隱若現，大片雪白肌膚全被看光，大尺度的畫面引來網友關注，紛紛留言直呼「可以拍個寫真了」、「看起來像25歲」。

胡文英上空全裸，只靠頭髮遮點。（圖／翻攝自IG）

