上空全裸！59歲美魔女「只靠頭髮遮點」大尺度性感照流出 側乳被看光
娛樂中心／綜合報導
有著「凍齡美魔女」封號的59歲胡文英，擁有火辣身材的她，不時就會在社群中分享生活點滴，今（22日）曝光一組穿著白襪，上空全裸僅用頭髮遮點的辣照，讓網友看得大飽眼福。
從畫面中可以看到，胡文英放下一頭柔順的長髮，眼神直勾勾盯著鏡頭，放出滿滿的電力，下身以白襪搭配黑色高跟鞋的穿搭，讓她流露滿滿魅力。
沒想到胡文英下一張側面照更為火辣，僅用頭髮遮點的她，渾圓側乳若隱若現，大片雪白肌膚全被看光，大尺度的畫面引來網友關注，紛紛留言直呼「可以拍個寫真了」、「看起來像25歲」。
更多三立新聞網報導
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
金馬紅毯／陳意涵墨綠禮服曬迷人肩頸線條 一轉身美背全露
金馬紅毯／5帥出爐！劉敬透視裝大片肌膚裸露 曾敬驊開深V展男神魅力
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
其他人也在看
金馬紅毯／林柏宏灰西裝亮相！自嘲是「芋頭火鍋」 笑稱想去看TWICE
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。今天擔任頒獎人的林柏宏以一身灰色西裝內搭淡紫色襯衫亮相，身...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
湯喝太燙=慢性自殺！醫曝「3方法」：降溫10度遠離食道癌
冬天一到，許多人都喜歡喝熱湯暖身子，且認為「熱到冒煙才夠味！」事實上，喝太熱的湯反而有可能「燙出癌症」。胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒表示，飲品溫度高達65C，罹患食道癌的風險恐提高2倍，「你以為自己在暖胃，其實是在用65C的熱度，一口一口『慢燒』你的食道黏膜」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
立院三讀「李四川條款」！本尊回應：不知為何變成我的條款
立法院會21日三讀通過《地制法》修正案，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，該條款也被外界稱為「李四川條款」。李四川今天表示，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，並指直轄市有3位副市長不是壞事。中天新聞網 ・ 15 小時前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前