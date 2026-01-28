上空2點床戰男星掀熱議！《黑暗榮耀》女星健康亮紅燈 宣布全面停工

記者林汝珊／台北報導

車珠英因在《黑暗榮耀》飾演空姐「崔惠程」爆紅。（圖／資料照）

34歲南韓女星車珠英因在《黑暗榮耀》飾演空姐「崔惠程」一舉爆紅，之後在古裝歷史劇《元敬》一幕上空兩點全裸入鏡的畫面，更是在網路上掀起討論。近日傳出她健康亮紅燈，因反覆鼻出血暫停活動，將進行治療。

車珠英傳出她健康亮紅燈。（圖／翻攝自車珠英IG）

所屬經紀公司 Ghost Studio 於 26 日在官方社群平台發布聲明表示：「車珠英因健康因素，將無法參加原定的官方行程及部分活動」，表示車珠英因長期反覆流鼻血，已接受精密檢查與治療，醫療團隊建議她「進行耳鼻喉科手術，無法再拖延」，因此決定暫停活動。

聲明中也提到：「目前車珠英正處於手術後恢復與觀察階段，因此在康復期間，包括作品宣傳在內的官方行程都無法參加，敬請各界理解。」

